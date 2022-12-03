我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今秋大學申請 僅4%校要求SAT、ACT成績

就業報佳音…拜登樂觀看通膨 鮑爾：距柳暗花明還很遠

編譯洪毅／綜合2日電
就業市場強勁，油價續跌，拜登總統看到美國經濟不致衰退的跡象。圖為紐約市曼哈頓一處假日市集。(Getty Images)
就業市場強勁，油價續跌，拜登總統看到美國經濟不致衰退的跡象。圖為紐約市曼哈頓一處假日市集。(Getty Images)

勞工部2日發布就業市場依然蓬勃，失業率處在半世紀以來最低點的數據，讓拜登總統與聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)呈現兩樣情，前者相信隨著推高通膨的其他因素開始消褪，整體經濟終將春暖花開；但鮑爾恐怕將認為，如此數據預示著距離柳暗花明仍有一大段距離。

2日發布的數據顯示，今年11月就業人數新增26萬3000人，高於預期，今年前11個月增加的就業機會數已超過過去任何一年的數字，薪資水平則較去年同期上揚5.1%，失業率維持在3.7%；而高通膨的其他主要驅動力，供應鏈危機緩解，租金大漲不再是常態，美國加油站油價每加侖已鮮少看到「4」字頭。

「紐約時報」報導，拜登對2日發布的數據表示滿意，在簽署法案時表示，美國經濟正「朝著正確的方向邁進」，「經濟穩健、有序增長的時候，抑制通膨有進展的初步跡象浮現，是美國民眾的大好消息，也進一步表明，我的經濟政策是有效果的。」

拜登的說法與鮑爾30日在布魯金斯學會發表的演說語氣迥然不同，鮑爾當時說，勞動市場對勞動力的需求依然「遠遠高過」供給，聯準會「致力於促進供需平衡」，而當前的是否達到平衡仍曖昧難清。

當前經濟體的職位開缺數，是聯準會認為能夠達到經濟平衡的數字的2.5倍以上，該機構也不認為依靠其他因素，而不降溫就業市場就能抑制通膨；鮑爾表示，薪資成長強勁是好事，但是要「永續增長」，必須與「2%」的合理通膨率相契合才行；今年10月的通膨率為7.7%。

拜登與鮑爾的共同希望，就是讓經濟「軟著陸」，也就是讓火熱的就業數字降溫，但又不至讓該數字及經濟成長率轉負。

儘管聯準會已多次升息，大幅緊縮貨幣政策，熱絡但已經觸頂的就業市場明年可能進一步降溫，因此釋出升息步調放緩的訊息；但是對於2日的數據，市調商RenMac美國經濟主管杜塔(Neil Dutta)表示，可能會讓聯準會「放鴿」的程度受限。

鮑爾 就業 聯準會

上一則

商務部報告：中國太陽能廠商 「繞道」躲美國關稅

下一則

大法官恐推翻「平權入學」 亞裔生瞞身分申請名校

延伸閱讀

與威廉王子談半小時 拜登還問「你的大衣呢？」

與威廉王子談半小時 拜登還問「你的大衣呢？」
拜登「學貸減免」上訴又遭駁回 最高法院受理 擬2月聽審

拜登「學貸減免」上訴又遭駁回 最高法院受理 擬2月聽審
拜登願就俄烏戰爭對話 普亭有意談判但不苟同條件

拜登願就俄烏戰爭對話 普亭有意談判但不苟同條件
拜登和馬克宏談中國威脅 中外交部：不應拿中國說事

拜登和馬克宏談中國威脅 中外交部：不應拿中國說事

熱門新聞

隨著新冠疫情持續升溫，中國多地再度出現各種防疫亂象。圖為北京一處近日遭到封控的社區。路透

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

2022-11-28 12:08
美國衛生主管機關表示，新冠亞型變異株Q.1和BQ.1.1已成美國的主流毒株。（路透）

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

2022-11-27 05:12
27日晚間數百市民聚集上海的烏魯木齊中路抗議中共的清零封控，公安最後採取強制手段驅離群眾，有人被壓制在地遭到逮捕。（美聯社）

中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫

2022-11-29 02:30
北京一名抗議者手持白紙。(美聯社)

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

2022-11-27 16:41
最新調查顯示，紐約和新加坡並列成為全球生活成本最高的城市。圖為聖延節前夕的紐約曼哈頓街頭。(路透)

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

2022-12-02 10:35
華盛頓郵報專欄作家布特評論拜登對華政策，認為應捨棄川普路線。（美聯社）

華郵：新舊冷戰有關鍵差異 拜登應付中國犯一大錯

2022-11-30 22:29

超人氣

更多 >
未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包

未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包
生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10
爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄
女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷
快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...