就業報佳音…拜登樂觀看通膨 鮑爾：距柳暗花明還很遠

就業市場強勁，油價續跌，拜登總統看到美國經濟不致衰退的跡象。圖為紐約市曼哈頓一處假日市集。(Getty Images)

勞工部2日發布就業 市場依然蓬勃，失業率處在半世紀以來最低點的數據，讓拜登總統與聯準會 主席鮑爾 (Jerome Powell)呈現兩樣情，前者相信隨著推高通膨的其他因素開始消褪，整體經濟終將春暖花開；但鮑爾恐怕將認為，如此數據預示著距離柳暗花明仍有一大段距離。

2日發布的數據顯示，今年11月就業人數新增26萬3000人，高於預期，今年前11個月增加的就業機會數已超過過去任何一年的數字，薪資水平則較去年同期上揚5.1%，失業率維持在3.7%；而高通膨的其他主要驅動力，供應鏈危機緩解，租金大漲不再是常態，美國加油站油價每加侖已鮮少看到「4」字頭。

「紐約時報」報導，拜登對2日發布的數據表示滿意，在簽署法案時表示，美國經濟正「朝著正確的方向邁進」，「經濟穩健、有序增長的時候，抑制通膨有進展的初步跡象浮現，是美國民眾的大好消息，也進一步表明，我的經濟政策是有效果的。」

拜登的說法與鮑爾30日在布魯金斯學會發表的演說語氣迥然不同，鮑爾當時說，勞動市場對勞動力的需求依然「遠遠高過」供給，聯準會「致力於促進供需平衡」，而當前的是否達到平衡仍曖昧難清。

當前經濟體的職位開缺數，是聯準會認為能夠達到經濟平衡的數字的2.5倍以上，該機構也不認為依靠其他因素，而不降溫就業市場就能抑制通膨；鮑爾表示，薪資成長強勁是好事，但是要「永續增長」，必須與「2%」的合理通膨率相契合才行；今年10月的通膨率為7.7%。

拜登與鮑爾的共同希望，就是讓經濟「軟著陸」，也就是讓火熱的就業數字降溫，但又不至讓該數字及經濟成長率轉負。

儘管聯準會已多次升息，大幅緊縮貨幣政策，熱絡但已經觸頂的就業市場明年可能進一步降溫，因此釋出升息步調放緩的訊息；但是對於2日的數據，市調商RenMac美國經濟主管杜塔(Neil Dutta)表示，可能會讓聯準會「放鴿」的程度受限。