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烏瓦德槍擊案倖存者控告警方 求償270億

記者胡玉立／綜合報導
德州烏瓦德槍擊案的倖存者聯名向法院控告負責緊急應變的執法人員等，求償270億元。(美聯社)
德州烏瓦德槍擊案的倖存者聯名向法院控告負責緊急應變的執法人員等，求償270億元。(美聯社)

數十名德州烏瓦德(Uvalde)槍擊案倖存者本周聯名向德州聯邦法院控告負責緊急應變的執法人員和一些人等，求償270億元，因為他們足足花了77分鐘才阻止槍手殺戮。

5月24日發生的烏瓦德羅布小學(Robb Elementary School)槍擊案，導致19名四年級小學生和兩名教師死亡，是2012年康乃迪克州珊迪虎克小學(Sandy Hook Elementary School)槍擊案以來，美國死亡人數最多的校園槍擊事件。

11月29日由學生、家長和學校教職人員向德州西區聯邦法院提出的集體訴訟表示，他們因為應急人員未能介入槍擊案而受創，「執法部門花了77分鐘才完成他們有義務迅速執行的任務。」

當局表示，槍手進入羅布小學並將自己反鎖在四年級教室裡一個多小時，當376名應急人員在外徘徊等候時，槍手開槍射擊。聯邦調查人員正在調查倖存者和專家所謂引發災難性後果的執法反應。本案警察始終並未控制現場，最後是由邊境巡邏隊人員破門擊斃槍手。

此案倖存者起訴對象包括烏瓦德學區、前校長、以及該學區、烏瓦德市和德州執法機關。烏瓦德聯合獨立學區(Uvalde Consolidated Independent School District)1日表示不會對未判決訴訟發表評論；學區指出，「沒有任何言語可以表達我們對所有在5月24日痛失親人的家庭的最深切哀悼。」

倖存者在訴訟中表示，由於警方花了很長時間才制止槍手，讓他們極度焦慮；一位目睹老師被槍殺的學生現在還睡在父母房間裡，在家一定要把門上鎖。一名校車司機說，她開車送受傷學生去醫院，看到死去的孩子遺體在走道上排成一排，她當場崩潰。

倖存者說，再多金錢或寬恕也無法免除應變人員的責任。訴訟稱，「在決定如何反應時，他們明顯將自身安全置於原告之上。」9月，三名倖存者家屬對學區、市府和其他機構提起另一樁聯邦訴訟，指控他們在此案犯下的疏失。

今年5月德州烏瓦德校園槍擊案，因為執法人員未及時阻止槍手殺戮，倖存者聯名向法院提...
今年5月德州烏瓦德校園槍擊案，因為執法人員未及時阻止槍手殺戮，倖存者聯名向法院提告。(美聯社)

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