買VR眼鏡被拒 10歲童開槍殺母 事發後從未哭過 或表現出悔意

十歲男童因母親不讓他購買虛擬實境眼鏡，竟開槍打死母親。圖為「巴黎遊戲周」展場，參觀者戴上虛擬實境眼鏡、手持模擬槍枝玩虛擬遊戲。(Getty Images)

密爾瓦基一名十歲男童，因為母親不讓他購買虛擬實境(Virtual Reality，VR) 眼鏡，竟然開槍打死母親，現以成年人身分被控一級殺人罪。

男童最初向警方表示開槍是一起意外，後來承認是故意用槍瞄準母親。

儘管男童的代表律師坎寧安(Angela Cunningham)要求將案件移交少年法庭審理，但根據威斯康辛州 法律，十歲兒童若因某些嚴重罪行，可被視為成年人檢控。據悉該名男童心理及精神健康有問題，現收押在少年羈留中心。

坎寧安形容這是一起家庭悲劇，因此若以成年人來檢控，實在無法顧及十歲兒童的需求。

事發於11月21日早上7時許，警方接到報案趕到現場，男童向警方表示，母親當時是在洗衣房，他從母親的臥室拿到了槍，在洗衣房把玩時意外擊中母親。警方最初發布的消息指出，槍擊 事件是因一名兒童玩槍所造成。

但一天後，男童的姨媽報案說，當她準備去接男童返回自己家照顧時，男童取回一套房門鑰匙，裡面有一把打開槍枝鎖箱鑰匙。當姨媽詢問槍擊事件時，男童說用槍指著媽媽然後開槍。

姨媽及他的姊姊說，男童事後從未哭過或表現出悔意，甚至在事發第二天早上，登錄了母親的亞馬遜 帳戶，訂購了一個虛擬實境眼鏡；同一天也襲擊了七歲的表弟。

姨媽等親戚又說，男童早在四歲時就經常出現滋擾他人的行為，甚至在一個氣球裡裝滿了易燃液體，然後將其點燃引爆，燒毀了家具和地毯。親戚回憶說，男童曾說，他經常聽到有人跟他說話。

警方收集資料後再度約談男童，他終於說了實話， 稱是母親不讓他在亞馬遜購買虛擬實境眼鏡，而且當天很早叫他起床，較平日早了半小時，因此心裡不爽，於是拿了槍指向母親並開槍。