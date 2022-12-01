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纏訟多年 眾院取得川普稅表 是否公開「未定案」

編譯陳韻涵／綜合30日電

財政部配合最高法院命令，11月30日表示已允許國稅局(IRS)將前總統川普稅表交給眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)，該委員會主席尼爾(Richard E. Neal)表示，將在分析川普的稅表後，公布全部或部分內容。

不同於歷任總統和大黨的總統候選人，川普並未主動提交稅表。

擔任眾院歲出入委員會主席的民主黨籍麻州聯邦眾議員尼爾30日在國會表示，「我們打算仔細分析」。但未證實該委員會收到任何文件。財政部官員也拒說明委員會是否收到川普的稅表。

但CNN報導，尼爾主席的身旁助理表示委員會成員會在12月1日獲得相關簡報。

華爾街日報報導，根據稅務法規，眾院歲出入委員會主席可向國稅局調閱稅表資料，相關法規載明政府必須配合，但因為川普政府2019年時掌控財政部，該部會當時拒絕配合尼爾的要求；此爭議後來交由法院裁決，經過多年纏訟，最高法院上周作出判決。

川普的律師表示，這項爭議大多是為了公開川普的稅表，缺乏正當立法目的，但每一層級的法院都駁回這個說法，稱眾院歲出入委員會具有監督權。

這場纏訟多年的官司上周畫下句點，但尼爾的時間所剩不多；民主黨在期中選舉中丟失眾院多數的地位，尼爾將在明年1月3日的新議會開始後失去眾院歲出入委員會主席的職位；共和黨人則表示不打算繼續追究。

尼爾表示，「時間緊迫」，將召集歲出入委員會的民主黨議員討論此議題，並尋求法律建議。

尼爾尚未表示擬公布稅表的所有內容或部份資料，這部分需要委員會全員投票決定。

民主黨雖然失去眾院多數，但仍然掌控參院。參院財政委員會主席魏登(Ron Wyden，俄勒岡州)在調閱稅表方面，擁有與眾院歲出入委員會主席相同的權力，但他還沒透露打算怎麼做。

眾院 稅表 川普

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