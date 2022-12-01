阻鐵路罷工 眾院290:137通過緊急立法 參院將跟進

鐵路罷工在即，國會與白宮決定干預，通過法案強迫工會接受工作合約，避免12月初全美大罷工。圖為鐵路員工29日國會山莊前持「反對資本主義政客」標語牌抗議，要求更妥善工作福利。(Getty Images)

為避免僵持多時的勞資糾紛延燒成全美貨運鐵路12月初大罷工 ，拜登 總統呼籲國會議員迅速行動以避開罷工危機，眾院 11月30日以290票對137票緊急表決，通過法案，援引1926年法律授權國會強行介入可能衝擊美國經濟的鐵路勞資爭議，要求工會接受初步達成的勞資協議。

至於鐵路勞工帶薪病假問題，眾院也以221票對207票同意給予鐵路工人七天帶薪病假(paid sick leave)。這項提議獲得民主黨陣營大力支持，不過共和黨籍眾院幾乎一致反對。

兩項法案接下來將送交參院表決，目前兩黨在參院各占50席，法案過關門檻則需要60票；截至30日下午為止，參院議程尚未排訂法案表決時間，但兩黨參院黨團領袖先前均已表示支持能夠結束罷工的措施。

包括聯合太平洋公司(Union Pacific Corp)、CSX運輸公司(CSX Corp)等在內的鐵路營運商與11萬5000多名勞工之間的勞資糾紛，法案通過之後將畫下句點。

眾院表決通過法案後，拜登總統發表聲明表示，希望參院盡快行動。拜登在聲明中警告說，勞資協議必須在12月9日之前拍板定案，也就是冷靜期(cooling-off period)屆滿失效、罷工可能展開之前。拜登指出，受到罷工危機影響，鐵路可能暫停重要商品與物資的運送。

拜登指出：「如果本周沒有行動，我們的汽車供應鏈、我們把食物運到餐桌上的能力以及我們將有毒廢棄物從煉油廠移除的能力，都會開始受到影響。」

白宮表示，拜登支持為鐵路勞工增加帶薪病假天數，但反對可能導致立法進度變緩，甚至引發罷工的法案。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，拜登並不支持「恐將導致法案無法在本周六之前送到他辦公桌上的法案或修正案」。

眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)表示，強迫工會接受勞資協議，可能阻礙工會爭取到更好的條件，但仍勉為其難支持國會強行介入；她在議場發言時說：「罷工將讓國家經濟戛然而止，所有家庭都將受到壓力。」