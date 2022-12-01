接班裴洛西 傑佛瑞斯成首位眾院民主黨非裔領袖

眾院民主黨人30日 推出新一代領導人，52歲的傑佛瑞斯(中)將接替明年退下的裴洛西，成為國會主要政黨的首位非裔領袖。左為59歲凱瑟琳·克拉克及43歲艾圭拉，分別擔任民主黨黨鞭及黨團主席。(美聯社)

眾院民主黨 人30日以鼓掌表決方式一致推出新一代領導人，52歲的傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries，紐約州)將接替明年退下的眾議長裴洛西，成為國會主要政黨的首位非裔領袖。

期中選舉失利的政黨鮮少能夠實現黨內高層的輕鬆改組，但民主黨人在期中選舉後展現出罕見的團結，黨團會議舉行閉門表決時，傑佛瑞斯等高層都沒有遇到挑戰，實現了黨內領袖從創造歷史的首位女性議長到首位非裔領袖過渡的無縫銜接，與即將控制眾院的共和黨 的高層重組形成鮮明對照。

新生代3巨頭 克拉克接黨鞭、艾圭拉任黨團主席

以傑佛瑞斯為首的眾院民主黨三巨頭還包括59歲的凱瑟琳·克拉克(Katherine Clark，麻州)和43歲的艾圭拉(Pete Aguilar，加州)，兩人分別出任民主黨黨鞭和黨團主席，接替均已80多歲的現任多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)和黨鞭克萊本(James Clyburn)。

新罕布夏州的民主黨眾議員帕帕斯(Chris Pappas)說：「我們推出新一代領袖，這是民主黨團的重要時刻。」

傑佛瑞斯、克拉克和艾圭拉三人多年來與裴洛西密切配合，擔任較低級別的領導角色，領導眾院民主黨20年的裴洛西被推舉為「榮譽議長」。

儘管民主黨明年的新會期將成為少數黨，但共和黨僅以微弱多數成為多數黨，麥卡錫若出任新議長對共和黨的掌控脆弱，因此民主黨人在眾院仍可發揮重要影響力。

即將成為眾院兩黨領袖的傑佛瑞斯和麥卡錫屬於同一世代，但兩人在工作上幾乎沒有真正交集。傑佛瑞斯以痛批擁抱前總統川普的共和黨而聞名。

傑佛瑞斯誓言要做實事，「這是我們承繼的莊嚴職責，要以嚴肅態度為民眾做好工作。」他希望與共和黨人找到共同點，但必要時必須反對共和黨的極端主義。

國會參院多數黨領袖舒默表示，共和黨主流派不希望走川普的「讓美國再度偉大」(MAGA)極端道路，傑佛瑞斯是他們的理想合作夥伴。作為國會參眾兩院的民主黨領袖，舒默和傑佛瑞斯都來自紐約市布魯克林，兩人的住所相距一哩。