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五角大廈報告：中國核武成長速度超乎預期

記者張文馨／華盛頓報導
中國的核武數量一直增加，五角大廈評估到2035年可達1500枚。圖為參加閱兵的解放軍火箭軍戰略核武東風5B導彈。(新華社)
中國的核武數量一直增加，五角大廈評估到2035年可達1500枚。圖為參加閱兵的解放軍火箭軍戰略核武東風5B導彈。(新華社)

五角大廈29日發布「2022年中國軍力報告」指出，對於美國國家安全和自由開放的國際體系而言，中華人民共和國是最重大且系統性的挑戰；依解放軍現有核武建置速度評估，北京到2035年將擁有1500枚核彈頭。

此外，一名國防部資深官員告訴政治新聞網站Politico，中國正在建立一個新常態水準的軍事活動，似欲恫嚇或削弱台灣；雖然沒有看到任何即將發生入侵的跡象，但美國肯定會更加關切這些恐嚇作為。

和去年報告相比，五角大廈評估中國對台灣的侵略劇本頗為類似，分別為海空封鎖、有限度的武力和脅迫行動、空中與飛彈攻擊，以及侵略台灣。

根據報告，海空封鎖包含切斷台灣重要物資進口，並伴隨大規模飛彈攻擊及奪取外島；有限度動武則展現在阻斷、懲罰性或致命的軍事行動，可能是鎖定攻擊台灣政治、軍事和經濟等基礎設施，以及特定領導人；空中與飛彈攻擊意在削弱台灣防衛能力以及抵抗決心。

報告說，中共持續演練全面入侵台灣，但大規模的兩棲侵略極其複雜且困難，不僅消耗中共軍力，也會引起國際干預；即便登島成功，在種種因素下，對台灣發動兩棲行動，將對中國國家主席習近平構成重大的政治與軍事風險。

報告也提到，中國大陸對台灣強化了外交、經濟、政治和軍事壓力，例如趕送件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，可能是要孤立台灣的經濟連結，並限制CPTPP成員建立區域經濟行為準則的能力。

此外，報告表示，中方將美國的「『一個中國』政策」，與中國大陸的「『一個中國』原則」混為一談，形塑國際社會廣泛支持北京對台灣主權的主張，並合法化其脅迫行動。

國防部透過新聞稿表示，對於美國國家安全和自由開放的國際體系而言，「中華人民共和國是最重大且系統性的挑戰」，中方的野心與意圖越發清晰，了解解放軍現代化輪廓是重要的。

一名資深官員表示，印太區域出現越來越多的脅迫和侵略行動，以及解放軍機艦表現的不專業且不安全的行為；國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)在美中防長會議時，當面對中國國防部長魏鳳和提及此事。

解放軍現有的核武儲備包含超過400枚核彈頭，五角大廈去年報告研判到2030年將有1000枚，但今年報告說2035年可達1500枚；2035年也是解放軍設定實現軍事現代化的一年。

「華盛頓郵報」引述美國科學家聯盟(Federation of American Scientists)數據報導，美國約有5500枚核彈頭，俄羅斯約有6000枚，雖然北京擁有的核彈數量規模距離美俄還有一段差距，但美俄受新戰略武器裁減條約(New START)限制，而中國拒絕上談判桌。

Politico報導，國防部資深官員表示，即便最新報告並未反映自去年起核武擴張速度再度加快，但中國過去數年的確是「急速加劇」；從解放軍擴建發射井、建立「核三位一體(Nuclear Triad)」(指同時具有陸基洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈以及戰略轟炸機三種核打擊能力)等，都能看到加速趨勢。

解放軍 國防部 核彈

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