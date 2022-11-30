美國與盟邦續辦民主峰會 納入荷蘭、南韓

拜登 政府29日宣布將於明年3月29日至30日，偕同哥斯大黎加、南韓、荷蘭、尚比亞等盟邦，召開第二屆線上民主峰會 (The Summit for Democracy)，隨後並在各主辦國舉行實體與線上混合的會議，政府、民間團體甚至私人企業都將獲邀參加。

美、哥、韓、荷、尚五國發表的聯合聲明中表示：「我們生活在一個『課責與透明』均受挑戰的時代中，從戰爭到氣候變遷 、社會分歧、技術變革，我們需要所有人擁護民主制度；我們將與所有受邀參加民主峰會的夥伴一起，期待並響應此一呼籲，並展現『透明、負責的治理』才是實踐繁榮、和平、正義的最佳方式」。

明年3月的峰會是2021年12月拜登總統與全球100多個國家領導人進行民主峰會的後續，討論如何阻止民主退步；拜登政府不斷強調，美國及所有志同道合的盟邦必須向世人證明「民主是個比獨裁專制更好的社會制度」；據白宮指出，2021年第一次峰會中，與會的政府達成了維護民主的共識，並宣布了將近750項守護民主的承諾。

美國主導的全球「民主峰會」被視為美、中兩個陣營針鋒相對的「民主」之爭，中國和俄羅斯被排除在峰會之外，這兩個威權國家在許多問題上與華盛頓存在分歧。

中國外交部曾針對美國主辦「 民主峰會」表示，民主只是一個幌子，「是美方拿來推進其地緣戰略目標、打壓他國、分裂世界、服務自身維霸私利的工具」。