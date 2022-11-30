我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

點燃白紙的「共感之痛」：中國清零封控防疫亂象事件簿

國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

拜習會後 美艦首入南沙海域 兩軍罕見隔空交鋒

記者廖士鋒／綜合報導
美國海軍第七艦隊說，美軍飛彈巡洋艦「錢斯洛斯維爾」號當日「在符合國際法的情況下，在南沙群島附近的南海維護航行權利和自由」。(美聯社)
美國海軍第七艦隊說，美軍飛彈巡洋艦「錢斯洛斯維爾」號當日「在符合國際法的情況下，在南沙群島附近的南海維護航行權利和自由」。(美聯社)

美國軍艦29日進入南沙海域，這是拜登總統與中國國家主席習近平本月14日在印尼峇里島舉行峰會後，首次有美艦進入南海，在中國控制的一處南海島嶼附近進行「自由航行」(Freedom of Navigation Operation, FONOP)，從而引發中美兩軍罕見隔空交鋒。

中共解放軍南部戰區發言人田軍里29日說，當日美軍「錢斯洛斯維爾」號(USS Chancellorsville)飛彈巡洋艦未經中方批准，「非法闖入南沙島礁鄰近海域」，南部戰區進行跟蹤監視並予以警告驅離

談話強調，美軍行徑嚴重侵犯其主權和安全，是大搞航行霸權、製造南海軍事化的又一鐵證，充分說明美國是不折不扣的南海安全風險製造者。最後還表示，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，「堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定」。

但美國海軍第七艦隊隨即提出反駁，其飛彈巡洋艦「錢斯洛斯維爾」號「在符合國際法的情況下，在南沙群島附近的南海維護航行權利和自由」。

第七艦隊聲明還稱，中國「一直歪曲美國合法海上行動、並維護其對南海過度和非法的海事主張」；中國宣稱對幾乎整個南海擁有主權。

美國海軍表示，中國廣闊的海事主張對南海沿岸國家的航行和飛越自由、自由貿易和暢通無阻的商業以及經濟機會自由構成嚴重威脅。「只要有國家在持續聲索和限制權利時超出國際法所授予權利，美國將繼續捍衛所有國家都獲保證享有的海洋權利和自由。」

美中兩軍隔空交鋒，使人們對這一世界上潛在的軍事熱點產生了新的關注。

公開資料顯示，解放軍南部戰區今年已是第三度公開「驅離」美國軍艦的消息，但美軍迅速反駁中國軍方的聲明，並不多見。此前在1月20日、7月13日，解放軍曾兩度通告美軍班福特號(USS Benfold)飛彈驅逐艦「非法闖入中國西沙領海」，遭其「警告並驅離」。

驅離 解放軍 拜登

上一則

美國與盟邦續辦民主峰會 納入荷蘭、南韓

下一則

10歲女兒命喪德州小學槍案 她不滿沒人負責 怒告警察、槍商

延伸閱讀

美：解放軍2035年將擁1500枚核彈頭 沒有立即犯台跡象

美：解放軍2035年將擁1500枚核彈頭 沒有立即犯台跡象
中國抗議美艦在南海執行任務 美海軍駁斥

中國抗議美艦在南海執行任務 美海軍駁斥
時隔4月 美艦再入南海「航行自由」 解放軍：警告驅離

時隔4月 美艦再入南海「航行自由」 解放軍：警告驅離
抗中 美軍研議重返蘇比克灣 在菲新建3基地 增用5基地

抗中 美軍研議重返蘇比克灣 在菲新建3基地 增用5基地

熱門新聞

調查人員在命案現場蒐證。(美聯社)

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

2022-11-22 21:56
沃爾瑪員工泰勒(Briana Tyler)回憶兇嫌安德(Andre Bing)如何在員工休息室進行無差別掃射。(美聯社)

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

2022-11-23 14:58
你有失眠困擾嗎？學習睡眠專家這三招看看。(Pexels)

快看世界／睡眠專家分享 一夜好眠最關鍵三點

2022-11-23 12:45
隨著新冠疫情持續升溫，中國多地再度出現各種防疫亂象。圖為北京一處近日遭到封控的社區。路透

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

2022-11-28 12:08
美國衛生主管機關表示，新冠亞型變異株Q.1和BQ.1.1已成美國的主流毒株。（路透）

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

2022-11-27 05:12
27日晚間數百市民聚集上海的烏魯木齊中路抗議中共的清零封控，公安最後採取強制手段驅離群眾，有人被壓制在地遭到逮捕。（美聯社）

中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫

2022-11-29 02:30

超人氣

更多 >
中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫

中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫
中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字
CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機
金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變
紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%