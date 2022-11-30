拜習會後 美艦首入南沙海域 兩軍罕見隔空交鋒

美國海軍第七艦隊說，美軍飛彈巡洋艦「錢斯洛斯維爾」號當日「在符合國際法的情況下，在南沙群島附近的南海維護航行權利和自由」。(美聯社)

美國軍艦29日進入南沙海域，這是拜登 總統與中國國家主席習近平本月14日在印尼峇里島舉行峰會後，首次有美艦進入南海，在中國控制的一處南海島嶼附近進行「自由航行」(Freedom of Navigation Operation, FONOP)，從而引發中美兩軍罕見隔空交鋒。

中共解放軍 南部戰區發言人田軍里29日說，當日美軍「錢斯洛斯維爾」號(USS Chancellorsville)飛彈巡洋艦未經中方批准，「非法闖入南沙島礁鄰近海域」，南部戰區進行跟蹤監視並予以警告驅離 。

談話強調，美軍行徑嚴重侵犯其主權和安全，是大搞航行霸權、製造南海軍事化的又一鐵證，充分說明美國是不折不扣的南海安全風險製造者。最後還表示，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，「堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定」。

但美國海軍第七艦隊隨即提出反駁，其飛彈巡洋艦「錢斯洛斯維爾」號「在符合國際法的情況下，在南沙群島附近的南海維護航行權利和自由」。

第七艦隊聲明還稱，中國「一直歪曲美國合法海上行動、並維護其對南海過度和非法的海事主張」；中國宣稱對幾乎整個南海擁有主權。

美國海軍表示，中國廣闊的海事主張對南海沿岸國家的航行和飛越自由、自由貿易和暢通無阻的商業以及經濟機會自由構成嚴重威脅。「只要有國家在持續聲索和限制權利時超出國際法所授予權利，美國將繼續捍衛所有國家都獲保證享有的海洋權利和自由。」

美中兩軍隔空交鋒，使人們對這一世界上潛在的軍事熱點產生了新的關注。

公開資料顯示，解放軍南部戰區今年已是第三度公開「驅離」美國軍艦的消息，但美軍迅速反駁中國軍方的聲明，並不多見。此前在1月20日、7月13日，解放軍曾兩度通告美軍班福特號(USS Benfold)飛彈驅逐艦「非法闖入中國西沙領海」，遭其「警告並驅離」。