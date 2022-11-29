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新冠衝擊 2021人壽保險給付額創紀錄破千億

記者張聲肇／綜合報導

美國人壽保險業者聯合會( American Council of Life Insurers)表示，受新冠疫情影響， 2021年人壽保險給付額比2020年上升11%，創下1001.9億元歷史紀錄；2020年的給付額為904.3億元，年增率15%。

聯合會副會長暨首席經濟學家梅爾尼克(Andrew Melnyk)說，這資料數據沒有分列死亡原因等細目，「把多數新增支付額歸因於新冠大流行是合理的。」

他說，這兩年的年增率是1918年流感(41%)以來最高，也比2011-21的平均4.9%高出甚多。

根據聯邦疾病防治中心統計，2021年死於新冠病疫的人數比前一年增加20%，達46萬人；而Delta變種病毒肆虐後，死亡病患有漸年輕化，但仍以年長者居多。

聯合會資料顯示，Delta變種出現後，雇主替員工支付的保險申領額大增，不過，這1000多億元的申請人仍以個人保單受益人占大多數。

定期壽險商Primerica銷售經理格瑞若(Myrna Guerrero)說，去年不少年輕家庭有人病歿於新冠病毒感染，令人不勝唏噓，她負責的鳳凰城地區，就有兩名受保人病歿後，至少留下三個小孩。

她說，「很顯然，我們無法減輕這些家庭的痛苦，但至少財務上他們還過得去。」她的辦公室去年受理了25件理賠，其中約一半病歿原因是新冠病疫；全公司去年的死亡給付額22.5億元，比2020年的16.9億元大增34%。

間接和新冠病疫有關的死亡理賠也不少，各家業者的季報表顯示，有些受保人因2020年各行各業，包括醫療業，封閉或停業而延後就醫，有些則因害怕就醫，或要排長隊才看得到醫生，誤了醫療契機而病死。

病疫死亡第一波的衝擊幾乎讓保險業周轉不過來，後來發現多數死者年紀都在80、90歲以上，理賠額都不高；紐約人壽2020-21年付給五名新冠死者家屬的金額9.2萬到20.6萬元不等。

保險 聯邦疾病防治中心 壽險

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