新冠死者65歲以上占九成 有史以來最高比率

最新統計顯示疫情期間不幸疫歿者，多為65歲以上的長者。圖為2020年7月一位染患新冠的老者被救護人員送到佛州邁阿密市一家醫院。(美聯社)

根據聯邦疾病防治中心(CDC )最新數據，全國每日平均仍有超過300人歿於新冠肺炎，大多為65歲以上的年長者，雖然已遠低於Delta變種病毒的高峰期，其病歿率仍然是一般流感的兩到三倍左右，此情況也再度引發「可接受損失」程度為何的相關爭論。

儘管老年人一直是疫情 期間受影響最嚴重的人群，但這一趨勢已經變得更明顯。

華盛頓郵報(Washington Post)分析CDC的數據發現，如今將近九成的新冠病歿案例為65歲以上的老年人，是有史以來最高的比率。

一些流行病學者及人口統計學者預測，老年人、疾病患者與窮人不成比例的死亡率趨勢將持續下去，引起了嚴肅的議題討論，即國人在追求正常化的同時必須做出的取捨，以及由誰付出代價的疑問。

紐約大學教授馬修·廖(S. Matthew Liao)認為可能可行的做法是：保持經濟開放的同時仍積極推動全國補強針接種，並在護理之家等健康照護場所要求配戴口罩；但美國政府沒有選擇這樣做，令他感到憂心，「可以說是有點年齡歧視。」

英國醫學 期刊(the BMJ)10月7日刊登的一封公開信中，耶魯大學公衛學院副教授岡薩爾維斯(Gregg Gonsalves)與十幾名專家一同強調：「疫情不會轉眼間就結束。」

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)強調與一年前或兩年前相比，美國已經有更多工具能對抗新冠病毒，但她也承認老年人的死亡是「真正的挑戰」，尤其是患有多種慢性病的年長者。

年齡議題一直是疫情期間的爭論焦點，儘管有些人指責新冠政策在保護老年人方面不夠完善，但也有人批評某些地區基於年齡制定的政策。

例如在英國，2020年夏季儘管商家已經漸漸開放，衛生當局仍建議70歲以上的年長者待在家中或自我隔離。

利物浦大學 (University of Liverpool)老年醫學護士德瑞-莫克(Elfriede Derrer-Merk)與其他人8月在期刊發表文章，指出許多老年人對於他們的個體性被忽視感到憤怒和沮喪。