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淡化歧視意味 世衛重新命名「猴痘」

編譯柯立偉／綜合28日電
源自非洲的猴痘，今年6月爆發，傳染力極強。圖為剛果一名六歲幼童罹患猴痘，痛苦難當。(路透)
源自非洲的猴痘，今年6月爆發，傳染力極強。圖為剛果一名六歲幼童罹患猴痘，痛苦難當。(路透)

由於擔憂「Monkey」一詞可能冒犯特定族群，或聯想到種族歧視意涵，世界衛生組織(WHO)通過決議將行之有年的「猴痘」(Monkeypox)改稱為「mpox」，自2023年1月1日起將「Monkeypox」與「mpox」並列使用，並逐步淘汰「Monkeypox」的用法。

美聯社報導，「猴痘」自1958年被正式命名，命名依據是在猴子上發現這種「類似痘的症狀」；世衛指出，在猴痘疫情傳播至100多個國家後，對於出現「種族主義與語言污名化現象」而感到擔憂，這是世衛組織首次對已命名數十年的病毒重新命名，有別於2002年的「嚴重急性呼吸道症候群」(SARS，初為「非典型肺炎」)或2019年爆發的新冠肺炎(COVID，初為「武漢肺炎」)，都是在病毒爆發後不久就隨即確定命名。

美國衛生部28日在聲明中表示，美國支持並歡迎這項易名。

然而，同樣以地名命名的其他病毒，世衛組織似乎暫時沒有更名的打算，如日本腦炎(Japanese encephalitis)、德國麻疹(German measles)、馬爾堡病毒(Marburg virus)、中東呼吸道症候群(Middle Eastern Respiratory Syndrome)等。

自5月「mpox」從非洲外溢到世界各地後，全球已有100多個國家通報了超過8萬起病例，且非洲以外的許多病例都發生在男同性戀、雙性戀或其他男男性行為中，所幸早已有疫苗，西方國家透過加強接種與各種干預措施，今年夏天後已基本控制住mpox的蔓延。

然而，非洲mpox疫情的傳播主要和「與松鼠等齧齒類動物接觸」有關，與男同性行為倒沒有太直接的聯繫；此外，由於非洲可用疫苗不多，該處的mpox確診病患死亡率較西方國家高出許多，美國衛生官員警告，由於非洲mpox無法根除，未來幾年內mpox可能繼續對男同性戀與雙戀者構成威脅。

世衛 猴痘 疫情

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