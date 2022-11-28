與白人至上主義者共進晚餐 川普撇清：原本不認識他

川普請歌手「肯爺」晚餐，惹上一身種族歧視爭議。(美聯社)

前總統川普 26日表示，新藝名為「肯爺」(Ye)的饒舌歌手肯伊威斯特(Kanye West)是一個「有嚴重問題的人」。川普說，一度想要幫助這位男星，不料他卻帶了一名白人至上主義者到海湖莊園(Mar-a-Lago)私人俱樂部參加晚宴，給川普製造更多爭議。

川普在自創社群 平台「真實社群」(Truth Social)表示，肯伊威斯特22日帶了知名極右派人士富恩特斯(Nick Fuentes)一起到海湖莊園參加晚宴。川普說，原本並不認識富恩特斯。

前總統川普聲稱他不認識共餐的24歲富恩特斯。(美聯社)

24歲的富恩特斯經常發表仇視猶太 人言論，聲稱猶太人遭到納粹大屠殺的事件在歷史上並不存在。2020年2月，富恩特斯的YouTube頻道因為觸犯使用規則而遭永久停權。

川普晚宴招待富恩特斯的消息傳出之後，周末期間引發輿論抨擊，某些共和黨人士也對川普提出批評。可能角逐2021年共和黨總統初選的阿肯色州州長賀勤森(Asa Hutchinson)接受美國有線電視新聞網(CNN)「國情咨文」(State of the Union)節目專訪時說，川普與富恩特斯見面一事「令人感到非常不安」。

賀勤森說，身為國家或政黨的領導人要以身作則，與一名公開承認的種族歧視者或反猶太者見面，「我不覺得是個好主義」。

川普在發文中表示：「我想協助這個有嚴重問題的人，這人的種族剛好是非洲裔，肯爺的事業以及其他事物幾乎遭到完全毀滅。」川普表示：「他一直都對我很好，我答應他要求見面的請求，同意他單獨到海湖莊園來，我打算給他一些建議。」

川普指出，肯伊威斯特帶著另外三人一同赴約，「有兩個人我不認識，另一人是多年不見的政治圈人物」。川普在發文寫道：「我跟他說不要參加選舉，因為根本是浪費時間，而且贏不了。各種假新聞簡直瘋狂。」

紐約時報與Axios新聞網站上周均報導，川普22日晚間在佛州海湖莊園私人俱樂部與富恩特斯共進晚餐。

繞舌歌手「肯爺」應邀與川普共餐，帶來不速客。(美聯社)

肯伊威斯特上個月發表反猶太言論之後，遭到多家著名品牌終止合作代言關係。

運動品牌愛迪達(Adidas)除了終止與肯伊威斯特合作關係，同時也對這位男星遭控銷售Yeezy產品時出現不當言行展開調查。