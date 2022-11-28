高通膨未解、鐵路喊罷工…新冠前腳走 拜登陷新麻煩

拜登總統與第一夫人吉兒結束在麻州南塔克特島的感恩節假返回白宮，圖為27日下午抵達華府附近空軍基地。(Getty Images)

今年年終假期季，全國已大致掙脫新冠疫情，目前補強針、檢疫器材充足，感恩節旅遊限制幾乎返回疫前水準，但全球經濟、新出現的呼吸道疾病，新一波壓力來襲，讓拜登 總統面臨挑戰，得想辦法解決全國一些對事宜的焦慮，但那些事情，其實行政權力所未逮。

有線電視新聞網(CNN)26日報導，數據指出，按密西根大學最新集纂的消費者情緒指數，全國消費者對這個假期季的經濟現況，依然沒多大信心，例如與過節日相關的各項開支，要價全面高昂；話雖如此，通膨已有一些緩和。

白宮 堅稱，拜登目光炯炯，專注於解決通膨，減輕高物價帶來的影響；今年全球都吃到這個苦頭，成因很多，供應鏈岔斷到俄國侵略烏克蘭，都列其中。

通膨緩和？白宮：有進展

白宮官員向CNN表示，假期季前已看到通膨緩和有所進展，生鮮果菜10月只漲價0.4%，相形今夏的勢頭大為和緩；另外，為生產商品或勞務而投入的成本，最近連兩個月下跌，這一點指出，未來幾個月柴米油鹽等價錢還會下跌。

但全國最大鐵路工會揚言，因為基層員工不滿9月達成的臨時協議，12月初可能要罷工，如此憑添明年物資短絀、物價再揚的憂慮；「零售業領袖協會」(Retail Industry Leaders Association)理事長道奇(Brian Dodge)指出，聖誕節存貨不太可能因一次罷工就受影響，但他承認靠鐵路運輸的大宗、大型商品可能無法輸送。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，總統次又跟上次一樣，直接與工會方協商之中，但拜登本人卻否認自己親身參與，表示團隊正與各方接洽，還在討論，故不便發言。

拜登總統27日結束在麻州南塔克特島的感恩節假，搭機返回白宮。分析人士指拜登總統馬上面臨新挑戰。(路透)

「降通膨法」能殺出血路？

邁入來年，白宮指望「降通膨法」(Inflation Reduction Act)能殺出血路，平抑日常生活成本；拜登指出，自元旦生效的幾則條款，例如家庭節能可以取得抵稅額、聯邦醫療保險 (Medicare)為長者使用胰島素設下最高只能收35元，都有望減少民眾開支。

但今冬取暖成本大漲，各種因素包括烏克蘭戰爭、OPEC+減產、能源進口大增、庫存減少、發電業者對天然氣需求很高；拜登政府11月已宣布撥發45億元幫忙低收入戶取暖；但倡議人士指出，錢還不夠；能源部另打算撥近90億元給各州及部落，幫忙節能。