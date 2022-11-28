民主黨各州 搶當2024初選第一州 拜登尚未表態

在表現強於預期的期中選舉 後，民主黨 下一場選務大事為12月1日開始的會議上，決定2024年各州舉行黨內初選的順序；華盛頓郵報報導，由於拜登 總統尚未表態，密西根、明尼蘇達、內華達、新罕布夏等州現在都希望能夠取代愛阿華州，成為初選開跑第一州，一場明爭暗鬥似已開啟。

過去兩屆民主黨內初選都是愛阿華州，但是該州黨團與當地民情愈發脫節，族裔多元性不足，且2020年初選時發生的程序瑕疵，讓不少民主黨要人主張終結愛州「初選第一州」的地位，包括國會眾院黨鞭克萊本(James Clyburn)等，讓各州爭搶初選首州的態勢愈發鮮明。

密西根與明尼蘇達等兩個中西部的州都希望能取代同地區的愛阿華州，這兩個搖擺州期中選舉表現不俗；密州更是主打「反映美國多樣性」來爭取，但是南卡羅來納州民主黨人反對此舉，因為密州的初選黨代表達125人，比過去兩屆的初選前四州，及愛可華、新罕布夏、內華達與南卡的黨代表總和還要多。

內華達州欲爭奪初選第一州，與新罕布夏州引發爭執。新罕布夏州長蘇努努(Chris Sununu)在期中選舉後一周受訪，聽聞內州有意爭奪初選首州時說，內州自己的選票一直都開不出來，就想爭奪初選首州，活像是個吵著「我就要」的任性小孩；他還稱，若民主黨剝奪新罕布夏初選，2024年恐怕會失去這個搖擺州的選舉人票。

內華達州已故聯邦參議員雷德(Harry Reid)首席策士蘭貝(Rebecca Lambe)則反駁說，民主黨不應屈服於一位想選總統，又領導一個投票設限全國數一數二高的共和黨籍州長的意見。

民主黨內最重要的聲音即拜登總統，迄今尚未就初選順序問題表示意見，很多民主黨章程委員會(Rules and Bylaws Committee)成員表示，他們一直在等待來自白宮的聲音，並認為拜登不太可能對此永遠不表示意見；只不過在那之前，各州的爭奪將愈發浮上檯面。