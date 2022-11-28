喬州參議員複選激戰 沃克vs.沃諾克互揭私德醜聞

喬州提早投票已開始，共和黨的沃克(右)與民主黨的沃諾克(左)，將於12月初複選正式投票喬州的新聯邦參議員。(美聯社)

隨著喬治亞州國會參院 席位12月6日的複選日益臨近，提前投票已經開始，競選連任的民主黨 人沃諾克(Raphael Warnock)和共和黨挑戰者沃克(Herschel Walker)的競爭愈加激烈，從指責對方撒謊，到批評對手沒有家庭責任和獨立性，甚至質疑對手的精神穩定和宗教信仰。

沃諾克2021年在複選中獲勝，使兩黨在參院各占50席，加上副總統賀錦麗的一票，協助民主黨獲得參院多數。如今他是爭取參議員 的六年完整任期，在期中選舉中以3萬7000票領先沃克，但沒有超過50%，因此要舉行複選。由於民主黨已拿到參院50個席位，喬州複選的結果對兩黨的參院表決已無影響。

沃諾克批評沃克是撒謊專家，不是個認真的人，球員出身的他沒有基本的公共知識。沃克則稱，沃諾克作為教會牧師非常虛偽，是一個只知道對拜登總統唯唯諾諾的卡通人物。

沃諾克說：「我的對手任何事都撒謊，他說自己是警察，但他不是；他稱曾為聯調局(FBI)工作，但他沒有；他說自己畢業於喬治亞大學，其實不是；他說他的公司有800員工，實際上只有八個人。」

沃克批評說，沃諾克擔任牧師的教會在亞特蘭大擁有一棟公寓樓，但住戶抱怨樓內的條件差和被房東驅趕。沃克在亞特蘭大競選時說：「沃諾克對公寓樓的做法是錯誤的，你不該將自己的教會冠上耶穌基督的名字，也不該用馬丁路德·金恩去炫耀自己的教會，你不是耶穌基督，你也不是金恩。」

沃諾克反擊說，公寓樓的住戶沒有被驅趕，但迴避公寓樓的管理不善問題，表示「我對教堂每周為饑民和無家可歸者提供食物與住處而感到自豪。」

沃克還指責沃諾克作為參議員，每月從教會獲得7500元住房補貼而更加富裕。不過住房補貼並不違反限制參議員外部收入的參院道德規範。

沃克指責沃諾克是不負責任的父親，被批評為越限。沃克強烈倡導反墮胎，但一名女性指控他強迫她墮胎，不過沃克否認。

兩人的前妻也分別出鏡攻擊廣告，披露各自前夫的家庭醜聞，沃克的第一任妻子說，她曾受到家暴威脅。