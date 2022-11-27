從挺林智堅到換將重傷民進黨 張善政靠基本盤翻藍桃園

國民黨張善政昨終結民進黨八年執政桃園，揮手向支持者宣布當選，現場歡聲雷動。(記者陳正興／攝影)

桃園綠地變藍天。選前被評「不善選舉」的國民黨張善政 挺住選戰艱辛，成功擊敗民進黨鄭運鵬，奪回桃園執政權；張善政坦言沒預測到會大勝近13萬票，應是選民最後幾天被誠意和政見打動，他將和市長鄭文燦無縫接軌，讓桃園繼續走向更高一層樓。

桃園市此次選舉受到矚目，不只是先前民進黨提名 人林智堅被爆論文抄襲引發連串效應，全黨救一人，最後還是退選換將，吸足全國目光；同時桃園市也是全國百萬級的大票倉，是各政黨兵家必爭之地。加上張善政從被徵召以來黨部遭批黑箱作業、農委會報告被指抄襲、唱衰和阻擋進步等爭議，也是一路吃足苦頭，使他勝選時激動的說，這是台灣民主的勝利。

開票過程張善政一路領先，晚間6點多，工作人員貼出得票數40萬紅榜，7點半宣布衝破50萬票，得票率52.5％過半，張善政宣布當選，向所有支持者致謝。最終票數，張善政55萬7572票，鄭運鵬42萬8983票，民眾黨賴香伶5萬4926票，無黨籍鄭寶清3萬282票。

鄭運鵬強調自己努力不夠，結果由他個人承擔，鄭文燦市長的好成績不因選舉消失。一同現身的桃園市長鄭文燦臉色凝重，不發一語離去。兩人隨後致電恭喜張善政展現風度，鄭文燦強調將全力配合準備市政交接工作。

賴香伶說，感謝民眾支持，代表桃園還有第三勢力存在，未來將在立院持續幫助桃園各項需求；鄭寶清也感謝選民不離不棄。

張善政5月18日獲國民黨徵召，有意爭取提名的議長邱奕勝、立委呂玉玲和萬美玲、台北市前議員羅智強全被蒙在鼓裡，引發黨中央和地方內訌，地方派系也出現雜音；直到10月初張善政南區競總與議長邱奕勝聯合造勢，交出2萬5000人團結聲勢，藍營基本盤才逐漸回歸。

10月22日張善政北區競總造勢晚會再締造另一波高潮，加上號稱五星級的市政建設接連出包，綠營錯估形勢，提出反駁的對策也對不準民意，給張善政崛起入主市政府機會。