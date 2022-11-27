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侯友宜狂吸115萬票守住新北 「政績是大勝關鍵」

記者江婉儀、張睿廷／新北市報導
國民黨新北市長侯友宜大勝民進黨對手林佳龍近46萬票。(記者林俊良／攝影)
國民黨新北市長侯友宜大勝民進黨對手林佳龍近46萬票。(記者林俊良／攝影)

新北市長選舉結果出爐，現任市長侯友宜成功連任。新北市長選舉投票率56.6%，比往屆都在六成以上低出許多，但侯友宜不但開出115萬多票、超過百萬票的成績單，大贏對手民進黨新北市長候選人林佳龍近46萬票，也讓自己成了最具民意基礎的百里侯，累積強大政治能量。

侯友宜台北時間26日晚上抵達開票現場，他表示，用謙卑心情感謝新北市400萬市民願意相信他，相信他四年來用包容、關懷，喚起新北愛，喚起台灣愛，讓中華民國更有力。他也謝謝在民主競爭上與自己走過的林佳龍，兩人稍早已經通過電話，並強調兩人都是認識的朋友，彼此互相祝福、也分享對許多事情的看法。

林佳龍在競選總部宣布敗選後表示，他已致電侯友宜，祝賀連任，他對侯表示，若未來在不同崗位上，能夠協助首都圈發展，他都能夠幫忙。

針對林佳龍所提出來的市政政策，侯友宜說，如果自己可以調整、做得到，都會全力完成，畢竟選舉只是一時，最重要是過程中展現民主的態度，跟選後攜手合作。他四年前就講過，要北台灣千萬人口共好，只有新北好沒有用，不管誰當選，都要扛起責任，帶動北台灣發展，更重要是創造全台灣共好。

侯友宜說，面對國家挑戰，局勢嚴峻、少子化、缺工缺料、經濟困頓的挑戰，更需要大家團結，他永遠都是那句話「好好做事」；「選舉結束，今天開始好好做事」，為新北市民好好打拚，才有機會和希望，選舉沒有輸贏，更重要是團結有力。

開票過程中，侯友宜票數不斷增加，狠狠將林佳龍甩開，現場主持人每報一次票數，現場觀票民眾就歡呼一次，高喊「侯友宜凍蒜(當選)」，直到中選會正式宣布開票結果，侯友宜大贏林佳龍45萬多票，現場支持者歡呼如雷。

國民黨人士指出，侯友宜四年任期內的政績應是侯能大幅勝出的重要原因。

新北市長當選人得票情形。(資料來源／中選會)
新北市長當選人得票情形。(資料來源／中選會)

侯友宜 開票 中華民國

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