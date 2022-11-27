外媒分析台地方大選：聚焦疫情與內政 中國無太大角色

民進黨在此次選舉打出「抗中保台」牌，卻被台北市長候選人蔣萬安借來作為自己的競選口號。(美聯社)

台灣26日舉行九合一選舉，民進黨 慘敗，包括路透等國際媒體報導，這場地方選舉可謂為下屆總統大選定調，而民進黨在選舉陷入苦戰，雖然試圖打「抗中牌」扭轉劣勢，但選民並不埋單。

路透報導指出，這場台灣縣市長與地方議員選舉，表面上看來是關於如何應對新冠疫情 、犯罪等內政議題，當選人並沒有對中國政策的直接話語權。不過民進黨領導人蔡英文，卻將這場選舉定義成不僅是一場地方選舉；她說，全世界正在關注台灣如何在與大陸的軍事緊張情勢中捍衛民主。

彭博報導，台灣這次地方選舉可視為下屆總統大選定調，紐約風險顧問業者歐亞集團的艾娃‧沈(音譯，Ava Shen)選前受訪時說，這次選舉如果國民黨表現亮眼，會讓北京 放心，但可能會迫使蔡英文辭去民進黨主席，並在2024年前削弱她緩和獨派立場的影響力。民進黨如果表現強勁，或可增強其對抗北京的意願。

美聯社報導，國際觀察家和民進黨都試圖將這場選舉連結到與中國的關係，但許多台灣的專家卻認為中國在這次選舉中並沒有扮演太大角色，選戰主要還是聚焦在地方議題。報導指出，民進黨之所以吞敗，或許部分還是要歸咎於對疫情的因應。

台大教授王業立表示，國際社會把地方選舉拉高到國際層級與台灣的生存，但實際上沒有那麼嚴重。

CNN選前也引用路透的報導，以「台灣地方選舉對中國和全世界發出訊息」為題，介紹台灣的選舉；英國BBC則報導，隨著台灣成為美中地緣政治角力熱點，今年的選舉備受關注。