我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／1994年後上座率最高的比賽 8.8萬人看梅西贏球

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

外媒分析台地方大選：聚焦疫情與內政 中國無太大角色

編譯林奇賢／綜合報導
民進黨在此次選舉打出「抗中保台」牌，卻被台北市長候選人蔣萬安借來作為自己的競選口號。(美聯社)
民進黨在此次選舉打出「抗中保台」牌，卻被台北市長候選人蔣萬安借來作為自己的競選口號。(美聯社)

台灣26日舉行九合一選舉，民進黨慘敗，包括路透等國際媒體報導，這場地方選舉可謂為下屆總統大選定調，而民進黨在選舉陷入苦戰，雖然試圖打「抗中牌」扭轉劣勢，但選民並不埋單。

路透報導指出，這場台灣縣市長與地方議員選舉，表面上看來是關於如何應對新冠疫情、犯罪等內政議題，當選人並沒有對中國政策的直接話語權。不過民進黨領導人蔡英文，卻將這場選舉定義成不僅是一場地方選舉；她說，全世界正在關注台灣如何在與大陸的軍事緊張情勢中捍衛民主。

彭博報導，台灣這次地方選舉可視為下屆總統大選定調，紐約風險顧問業者歐亞集團的艾娃‧沈(音譯，Ava Shen)選前受訪時說，這次選舉如果國民黨表現亮眼，會讓北京放心，但可能會迫使蔡英文辭去民進黨主席，並在2024年前削弱她緩和獨派立場的影響力。民進黨如果表現強勁，或可增強其對抗北京的意願。

美聯社報導，國際觀察家和民進黨都試圖將這場選舉連結到與中國的關係，但許多台灣的專家卻認為中國在這次選舉中並沒有扮演太大角色，選戰主要還是聚焦在地方議題。報導指出，民進黨之所以吞敗，或許部分還是要歸咎於對疫情的因應。

台大教授王業立表示，國際社會把地方選舉拉高到國際層級與台灣的生存，但實際上沒有那麼嚴重。

CNN選前也引用路透的報導，以「台灣地方選舉對中國和全世界發出訊息」為題，介紹台灣的選舉；英國BBC則報導，隨著台灣成為美中地緣政治角力熱點，今年的選舉備受關注。

民進黨 北京 疫情

上一則

新聞分析／「豬隊友」拉仇恨值 陳時中跌落神壇

下一則

侯友宜狂吸115萬票守住新北 「政績是大勝關鍵」

延伸閱讀

日媒：台選民不滿經濟差和防疫政策 「懲罰」民進黨

日媒：台選民不滿經濟差和防疫政策 「懲罰」民進黨
潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都

潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都
華府智庫專家：台九合一選舉關注內政 無法作2024指標

華府智庫專家：台九合一選舉關注內政 無法作2024指標
日媒評台九合一選戰：民進黨慘敗恐有損向心力

日媒評台九合一選戰：民進黨慘敗恐有損向心力

熱門新聞

調查人員在命案現場蒐證。(美聯社)

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

2022-11-22 21:56
沃爾瑪員工泰勒(Briana Tyler)回憶兇嫌安德(Andre Bing)如何在員工休息室進行無差別掃射。(美聯社)

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

2022-11-23 14:58
菲律賓海軍20日在中國占領的中業島以西800碼海域發現一個不明漂浮物，卻在拖回基地時遭到中國海警攔截，奪走漂浮物。圖為中業島空拍資料照片。(美聯社)

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

2022-11-21 03:59
你有失眠困擾嗎？學習睡眠專家這三招看看。(Pexels)

快看世界／睡眠專家分享 一夜好眠最關鍵三點

2022-11-23 12:45
習近平（左）14日與拜登的峰會備受矚目。（路透）

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

2022-11-19 08:17
李修頓(講話者)選前在法拉盛舉辦造勢大會，承諾重整治安、提供公平教育，幫助亞裔實現美國夢。(記者牟蘭／攝影)

民主黨警鐘響起 紐約市23亞裔選區 倒戈全投李修頓

2022-11-21 10:39

超人氣

更多 >
台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看
蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱
民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎
史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席
「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖