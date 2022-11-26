挾期中選舉餘威 拜登推動禁售「攻擊武器」

拜登總統及民主黨人推動禁售火力強大的攻擊步槍，圖為槍店陳列的攻擊步槍。(美聯社)

拜登 總統與民主黨 議員挾著期中選舉 聲勢，推動禁售「攻擊武器」，但相關法案要在分裂的國會通過很難。

科羅拉多與維吉尼亞州本周接連發生大規模槍擊案後，拜登表示希望通過禁售威力強大槍枝的法案，這類槍械能在短時間內殺害許多人。

拜登在感恩節說：「我們仍允許半自動武器銷售是病態(sick)，我會試著擺脫攻擊武器。」

拜登和其他民主黨議員所說的「攻擊武器」泛指許多威力強大的槍枝、半自動長步槍，後者如AR-15可單次連續擊發30發子彈；相形之下，紐約市警察佩的手槍只能單次擊發15發子彈。

威力強大的槍枝1994年曾被禁止製造與銷售，但該法十年到期後，未能取得足夠議員支持且無力對抗強大的槍枝遊說團體而失效，這類武器成為近年慘重大規模槍擊案兇手偏好的做案工具。

武器禁令在目前分裂的國會遙不可及，但拜登和民主黨愈來愈大膽推動控槍管制。

國會議員下周回歸議事堂，在跛腳鴨時期處理滿載議事，聚焦必須通過的政府開支法案及其他要務。

任何控槍立法，尤其是拜登呼籲的攻擊武器禁令，都難以取得通過法案所需的票數；期中選舉過後，民主黨仍保有參院控制權，共和黨則以20年來最小差距奪回眾院，明年更加分裂的國會讓相關法案恐怕更難在未來兩年過關。

民主黨領導的眾院在拜登大力支持下，於7月通過修改1990年代的攻擊武器禁令，且拜登此次期中選舉到各處站台助選時都不忘提及控槍。

康乃狄克州民主黨籍參議員墨菲(Chris Murphy)自2012年珊迪虎克小學槍擊案造成20名兒童喪命後便積極倡議更嚴格的槍枝管控措施，他說：「我認為美國大眾久候這項訊息，這是選民的渴望，尤其是搖擺選民、年輕選民和家長，他們希望聽到候選人談論槍枝暴力，民主黨終於跟上腳步。」

美聯社、NORC公共事務研究中心(NORC Center)和芝加哥大學在全美進行的「AP VoteCast」民調訪問逾9萬4000位選民，僅略過半的受訪者希望嚴控槍枝，約30%受訪者覺得維持現狀，14%期待放寬管制。