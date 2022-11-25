歐盟理事會主席12/1訪北京 料將與習談及台灣

歐盟理事會主席米歇爾12月1日訪問北京。(路透)

歐盟 理事會主席米歇爾（Charles Michel）將於下月1日訪問北京 ，會晤中國國家主席習近平 ，相較歐盟的簡短聲明，各國媒體對米歇爾此行的猜測很多，美聯和路透研判，米歇爾此行預計對中觸及烏克蘭、台灣、人權和美歐經濟等議題。

歐盟24日發布的聲明只有三段，表達米歇爾將在下月1日訪北京會晤習近平；在歐盟理事會10月針對歐盟與中國關係的戰略討論後，有了這趟北京行；在緊張的地緣政治與經濟環境的背景下，這趟訪問代表著一次歐中接觸的適時機會。

在10月中共20大舉行之後，中國明顯與外國積極展開元首外交，歐美國家領袖也多買帳，修補關係。

歐盟並未明確列出將和習近平談論的主題，路透引述一名歐盟官員說法表示，米歇爾將討論包含俄烏戰爭以及北京對台灣愈發獨斷的行動等地緣政治挑戰。

「『中俄不互挺』是我們的關鍵利益，意味著不樂見中國對俄供應武器，以及中國規避歐盟的制裁。」這名官員補充，並未看到北京這樣做。

法新社分析，之所以未言明會談主題，反映了歐盟內部成員國對於中國的態度不同，既有像德國這種在中國有著重要經濟利益的國家，也有如立陶宛這種欲與台灣建立關係而引發北京怒火的國家。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）月初率商業訪問團赴中所展現出來的友好意味，讓其他歐盟國家大為緊張。

歐盟上月告訴27個會員國，必須重新調整對中國的態度，並將北京視為歐盟、美國和其他理念相近國家的強勁競爭者，並呼籲各國降低對北京的高度經濟依賴；歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）上月表示，歐盟各國應以俄羅斯為鑑，對中國保持警惕。

米歇爾今年4月曾與習近平舉行視訊對話，當時說要「再平衡」對中關係，但米歇爾今年8月為在上海舉行的中國國際進口博覽會預錄的開幕致詞影片，傳出因中方想審查演講內容而取消不播。

英國金融時報報導，這將是歐盟理事會主席2018年以來再度訪中會晤習近平，知情人士表示，這場會晤將是「高度禮遇」規格，歐盟正努力保持對中溝通管道暢通。

除了習近平，路透報導，米歇爾同日也將會晤總理李克強和全國人大委員長栗戰書；美聯社報導，囿於中方防疫限制，這趟訪問只有一天。

中國外交部發言人毛寧被問及此事時僅說，「中方將適時發布消息。」