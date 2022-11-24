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國會暴亂案 司法部將約談潘斯 知情人士：他持開放態度

編譯孫梁／綜合23日電
司法部準備就去年1月6日國會暴亂案調查約談前副總統潘斯。(歐新社)
司法部準備就去年1月6日國會暴亂案調查約談前副總統潘斯。(歐新社)

司法部準備約談前副總統潘斯，作為對前總統川普不承認2020年大選進行刑事調查的證人，熟悉潘斯想法的人表示，潘斯對約談持開放態度，認為司法部的調查與國會的調查不同，潘斯拒絕配合眾院對1月6日國會暴亂的調查。

與潘斯達成配合調查的協議，將是司法部調查取得進展的轉折，調查人員在司法部長加蘭德(Merrick Garland)任命特別檢察官前數周，就與潘斯團隊取得聯繫。

川普可援引行政特權阻止潘斯出面作證，但不知他會否這樣做。川普曾阻止其他官員作證，包括潘斯的前幕僚長蕭特(Marc Short)和前法律顧問賈可布(Greg Jacob)，但收效甚微，司法部表示反對後，蕭特和賈可布都到大陪審團接受問話。

消息人士稱約談潘斯仍處於初步考慮階段，司法部尚未發出傳票。若川普試圖阻止潘斯作證，儘管收效可能不大，但作證的進程將大幅延後。

潘斯拒絕川普要求他阻止國會認證2020年大選結果，曾公開批評川普在國會暴亂前後的行為，他8月在新罕布夏州說，對到國會調查委員會作證持開放態度，「如果有人邀請，我會考慮」。

但潘斯同時表示，擔憂到國會作證可能違反三權分立原則。他在發行新書「上帝保佑我」(So Help Me God)受訪時強調，他不贊成向眾院作證，「國會無權讓我證明我看到了什麼，我作證將成為可怕的先例，這是嚴肅的分權問題」。

不過潘斯認為，司法部與國會不同，司法部是刑事調查，會發傳票強迫他作證。

潘斯的律師是華府資深律師佛拉德(Emmet Flood)，曾是川普時代的白宮首席律師，在國會和司法部的調查中代表過多位前白宮官員，包括蕭特。

隨著司法部的調查深入展開，愈來愈多的川普政府高官接到大陪審團的傳票。但約談潘斯對他和司法部的後果難料，潘斯考慮2024年出馬競選總統，拜登政府的司法部是試圖利用潘斯，作為對已宣布參選的川普的不利證人。若拜登決定競選連任，潘斯和川普都將是他的競爭對手。

司法部準備就去年1月6日國會暴亂案調查約談前副總統潘斯。(Getty Image...
司法部準備就去年1月6日國會暴亂案調查約談前副總統潘斯。(Getty Images)

司法部 川普 傳票

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