負責川普2大刑事案 特別檢察官妻 曾捐款助選拜登
獲司法部任命為調查川普大案的特別檢察官史密斯(Jack Smith )的太太契文吉(Katy Chevingy )曾捐款1000元給拜登競選，也是前第一夫人米雪兒‧歐巴馬傳記的製片人，派系色彩濃厚，引發川普陣營質疑史密斯能否秉公處理。
司法部18日任命史密斯負責涉及川普的兩大刑事案調查，包括川普在國會暴亂事件中所扮演的角色，以及把敏感政府文件攜至佛州海湖莊園的住所。
川普15日宣布三度角逐白宮大位，兩天後，司法部長加蘭德就派任刑事司廉政處(Public Integrity Section)前主管暨資深戰爭犯罪檢察官史密斯為特別檢察官，接管這兩大案件的調查。
史密斯的司法績效顯赫，曾起訴一名現任參議員，在海牙國際法庭起訴過惡名昭彰的戰犯，也偵辦過黑道謀殺紐約警察的案件；但他的妻子曾捐款給拜登競選總統，選贏川普，又曾擔任米雪兒自傳「成為這樣的我」(Becoming)的影片製作人，川普陣營毫不客氣拿來當作減損史密斯公正性的武器。
國會眾議員蓋茲( Matt Gaetz，共和黨，佛州 )22日在前川普顧問巴農(Steve Bannon)主持的節目上說，民主黨宣稱盡量避免引發「偏見、不公」的疑慮，如果這是真心話，他們至少要檢查一下這位特別檢察官的關係，會不會出現「恨川普、絕不選川普的人、拜登支持者」等。
力挺川普的蓋茲要國會終止「對川普的政治追殺」。
契文吉也曾參與左派電影「黑錢」(Dark Money)的製作。這部電影主要探討公民團結組織控告聯邦選舉委員會案(Citizens United v. FEC Supreme Court)，最後經最高法院就有關競選經費法及言論自由等重大議題，做出裁決。
喬治亞州共和黨籍聯邦眾議員克萊德(Andrew Clyde)也說，這些是鐵錚錚的事實，「美國不能容忍腐敗的，雙重標準的司法體系。」
上一則
困惑、無奈、失望…紐約選民眼中的期中選舉
下一則
FB留言