負責川普2大刑事案 特別檢察官妻 曾捐款助選拜登

共和黨籍國會議員指司法部委任調查川普大案的特別檢察官史密斯的太太契文吉曾捐款1000元給拜登競選，也是前第一夫人米雪兒‧歐巴馬傳記的製片人，質疑史密斯能否秉公辦案。(美聯社)

獲司法部任命為調查川普 大案的特別檢察官 史密斯(Jack Smith )的太太契文吉(Katy Chevingy )曾捐款1000元給拜登 競選，也是前第一夫人米雪兒‧歐巴馬傳記的製片人，派系色彩濃厚，引發川普陣營質疑史密斯能否秉公處理。

司法部18日任命史密斯負責涉及川普的兩大刑事案調查，包括川普在國會暴亂事件中所扮演的角色，以及把敏感政府文件攜至佛州海湖莊園的住所。

川普15日宣布三度角逐白宮大位，兩天後，司法部長加蘭德就派任刑事司廉政處(Public Integrity Section)前主管暨資深戰爭犯罪檢察官史密斯為特別檢察官，接管這兩大案件的調查。

史密斯的司法績效顯赫，曾起訴一名現任參議員，在海牙國際法庭起訴過惡名昭彰的戰犯，也偵辦過黑道謀殺紐約警察的案件；但他的妻子曾捐款給拜登競選總統，選贏川普，又曾擔任米雪兒自傳「成為這樣的我」(Becoming)的影片製作人，川普陣營毫不客氣拿來當作減損史密斯公正性的武器。

國會眾議員蓋茲( Matt Gaetz，共和黨，佛州 )22日在前川普顧問巴農(Steve Bannon)主持的節目上說，民主黨宣稱盡量避免引發「偏見、不公」的疑慮，如果這是真心話，他們至少要檢查一下這位特別檢察官的關係，會不會出現「恨川普、絕不選川普的人、拜登支持者」等。

力挺川普的蓋茲要國會終止「對川普的政治追殺」。

契文吉也曾參與左派電影「黑錢」(Dark Money)的製作。這部電影主要探討公民團結組織控告聯邦選舉委員會案(Citizens United v. FEC Supreme Court)，最後經最高法院就有關競選經費法及言論自由等重大議題，做出裁決。

喬治亞州共和黨籍聯邦眾議員克萊德(Andrew Clyde)也說，這些是鐵錚錚的事實，「美國不能容忍腐敗的，雙重標準的司法體系。」