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因疫情忍了2年… 吃感恩餐顧健康 3事項要注意

編譯柯立偉／綜合23日電
疫情爆發兩年多，不少人許久未曾與大家族一起享用感恩節大餐，安全、衛生地處理火雞十分重要，否則很有可能讓吃下火雞的人食物中毒。(美聯社)
疫情爆發兩年多，不少人許久未曾與大家族一起享用感恩節大餐，安全、衛生地處理火雞十分重要，否則很有可能讓吃下火雞的人食物中毒。(美聯社)

疫情爆發兩年多，不少人許久未曾與大家族一起享用感恩節大餐，好不容易疫情趨緩、社會接近全面開放，是時候在不需要維持社交距離、與家人一起大啖火雞了；不過，暌違兩年未見到那隻擺在餐桌上的火雞，有沒有忘了一些感恩節該注意的事項呢？

火雞料理

少了火雞的感恩節就跟沒有湯圓的元宵節一樣，但安全、衛生地處理火雞這種生禽十分重要，否則很有可能讓吃下這隻火雞的人食物中毒；聯邦農業部表示，一隻四至五磅重的冷凍火雞大約需要24小時解凍，如果沒時間等這麼久，也可以考慮直接把火雞泡在冷水中或以微波爐解凍，但若用後兩種方法，就要在解凍後立刻料理；最重要的是不要在廚房流理台洗火雞，那只會增加沙門氏菌傳播的風險，而應用紙巾拍乾火雞後，直接放進烤箱即可。

北卡羅來納州立大學食品安全專家麗莎．雪利(Lisa Shelley)表示，「火雞烤熟」的意思是用肉類溫度計測得這隻雞內部溫度加熱到165度，而不是一些食譜上常說的「烤至表皮呈現金黃色」；火雞上桌之後若未吃完，兩個小時內務必冷藏；專家建議，最好備個計時器，「時光飛逝的速度快到會讓你震驚」。

料理時注意刀具安全

急診醫師學會主席康恩(Christopher Kang)表示，被刀具割傷大概是感恩節期間送醫急救最主要的原因，也有的被油鍋燙傷；康恩提醒，料理的時候務必注意安全，不要把刀鋒朝向自己，也不要在切火雞時把手放在火雞肉下面想固定位置。

還是要避免流行病傳染

新冠疫情大致終結了，但沒有完全消失，更遑論還有季節性流感、呼吸道合胞病毒等疾病虎視眈眈；康恩說：「嬰幼兒及年長者對病毒的抵抗力較脆弱，因此最好確保每位參加家庭聚會的人都打過疫苗；有任何症狀，不論是不是新冠病毒，都請他們待在家中，甚至打開窗戶及空氣淨化機保持空氣流通、沒吃飯的時候戴上口罩，保護大家。」

疫情 北卡羅來納州 社交距離

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