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何時吃感恩大餐？「這時段」最受歡迎 可享更多家庭時光

記者胡玉立／綜合報導
調查指享用感恩節大餐最受歡迎的時段是感恩節下午2時到4時左右。(美聯社)
調查指享用感恩節大餐最受歡迎的時段是感恩節下午2時到4時左右。(美聯社)

年度大團圓假期感恩節到來，到底什麼時間吃感恩節大餐，是家家戶戶年年都要面對的難題。「華盛頓郵報」做了一項非正式調查，結果從中午12時到晚上9時各時段都有人偏愛，但最受歡迎的時段是下午2時到4時左右。

紐海文大學(University of New Haven)註冊營養師兼運動科學項目主任史莫利吉(Michele Smallidge) 從營養學角度提醒大家，何時進食，要納入生理和行為考量因素；理想情況下，進食後應該至少等兩到三個小時再上床睡覺，吃了就躺下不利消化，飯後起身走動走動，有助燃燒剛攝入的卡路里；吃得越晚，越不可能辦到。

華郵美食記者克莉絲托(Becky Krystal)透過社群媒體就何時吃感恩節大餐進行的非正式民調，中午、下午2時到4時、5時到6時、及7時到9時，都有人支持。答覆者主要分成兩個陣營：一個主張讓主廚有足夠時間準備餐點，一個則是看怎麼吃、吃什麼來決定用餐時間。

中午時段這派認為，中午開吃感恩節大餐，不但會有足夠肚子吃甜點，吃剩的大餐或許夠大家吃第二餐。這麼早吃感恩節大餐，勢必要做好大量預先準備工作，甚至可能不烤火雞。但選擇這個時段，須設想第二餐的著落、剩菜重新加工和洗更多碗盤，考驗不小。

下午2時到4時這一派最多人選。雖然稱它午餐太晚、稱它晚餐又太早，但至少廚師有時間準備餐點。用餐者可以先享用一頓豐盛的早餐，再來準備迎接這頓大餐。用餐前後大家都有時間好好社交一下，吃完還可以在太陽下山前散個步，甚至小睡，晚些還可以享用甜點和品品小酒，有更多家庭團聚時光。

下午5時到6時這個時段讓主廚在廚房裡有更多餘裕，心理壓力較小，它更像是一頓晚餐，而不是長達一天的活動。

晚上7時到9時這派是屬於夜貓子的，而且也必然會準備大量食物。它背後有可能有傳統文化的考量，像是為了與海外晚餐時間同步；這在墨西哥或其他拉丁裔家庭很常見。

無論選擇哪個時段，史莫利吉提醒大家，避免暴飲暴食，一天中更均勻地分配飲食，包括早餐、清淡的午餐，晚餐也不要太晚；最好晚餐後仍有時間可以活動。也就是說，怎麼吃可能比什麼時候吃更重要；感恩節大餐的最佳時間，很可能是在餐點和你都準備好的時候。

社群媒體 華郵 墨西哥

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