感恩節前 她親耳聽見已故姊姊的「心跳聲」

接受今春去世的布瑞塔妮·牛頓心臟器官移植的米莉安·尼維斯 (右)，22日見到捐贈器官的牛頓的家人。圖為牛頓的妹妹布里妮(左)拿聽診器聆聽尼維斯心臟的跳動 。(美聯社)

30歲的布瑞塔妮·牛頓 (Brittany Newton) 今年春天因腦動脈瘤喪生，家人悲痛不已；但22日，牛頓家人感受到她的另一種「存在」─他們在紐約市 布朗士蒙特費爾醫學 中心(Montefiore Medical Center)見到了接受牛頓心臟器官移植的米莉安·尼維斯 (Miriam Nieves)，聽到牛頓的心臟在尼維斯的胸膛裡跳動，大家都心情激動、充滿感激。

這是62歲的尼維斯4月成功接受心臟移植手術 後，第一次見到牛頓的家人，她熱切地擁抱牛頓的母親和姊妹並表示，「這個感恩節我唯一想說的話是：我非常感激，感激科學、感激我的家人、我的上帝。但我對捐贈者的感激，怎樣也道不盡；他們是我的天使，我的人生因為他們有了第二次機會。」

牛頓生前是註冊護士助理、住在路易斯安納州；牛頓的母親布莉姬·牛頓 (Bridgette Newton) 帶著女兒的大照片說：「我的孩子仍在走動；為此，我永遠心存感謝。」

現居紐約市郊區的尼維斯曾是公關專業人士，已婚的她，有三個孩子、六個孫子；她30年前戰勝了毒癮，但感染了愛滋病毒HIV，後來腎臟有問題並出現心力衰竭。由於供體嚴重短缺，醫院擴大搜索範圍，將HIV陽性供體納入，終於找到心臟和腎藏器官捐贈匹配對象，也就是牛頓；牛頓家人在她死後才知道她感染愛滋病毒。

多年來，外科醫生一直在將HIV陽性捐贈者器官移植到HIV陽性接受者身上，但牛頓捐心給尼維斯，是全球首例HIV感染者對HIV陽性患者的心臟移植手術。

牛頓的妹妹布里妮(Breanne)使用聽診器聆聽心臟跳動後表示，聽到尼維斯說她接受移植後感覺更有活力，她一點也不驚訝，「那就是我姊姊，她充滿活力，」談到這次移植，布里妮說：「我們非常非常感謝，這是一種祝福。」