卸任前最後一次簡報 佛奇：變種大流行 今冬不重演

預計年底卸任的首席傳染病專家、全國過敏和傳染病研究所所長佛奇22日在白宮舉行最後一場疫情簡報。(歐新社)

預計年底卸任的首席傳染病專家、全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇 (Anthony Fauci)22日在白宮舉行最後一場簡報，佛奇給大眾的最後一個訊息是「請接種新冠疫苗 和補強針」。不過他也樂觀表示，今年冬天不會重覆去年的新冠變種病蔓延全國的情形。

疾病防治中心(CDC)針對全美36萬名染疫者的研究發現，輝瑞(Pfizer-BioNTech)和莫德納(Moderna)改良版的新冠疫苗補強針在預防有症狀染疫的表現，比起其原有的新冠疫苗，效果均相當不錯，距離接種最後一劑疫苗的時間超過八個月以上者，18歲到49歲族群獲得的保護增加56%，50歲到64歲提升43%，64歲以上者防禦力提升43%；更新的補強針被用來對抗正廣泛流行的Omicron變異病毒株BA.4和BA.5。

但迄今五歲以上的民眾中，接種新的補強針者僅11%；18歲以上接種新補強針的比率為13.1%。

佛奇說，研究顯示更新的疫苗對於對抗重症和提高抵抗力有不錯效果，此外，Omicron變種的XBB病毒正在印度和新加坡地區蔓延，數據顯示住院人數沒大幅增加，若美國將感染者、接種疫苗者都算上，有足夠的社區保護力，「我們就不會看到去年此時狀況重演」。

佛奇表示，在秋末冬初和長假來臨前，疫苗越發重要；疫苗的有效性和安全性均已得到驗證，為了個人、家庭和社區的安全，呼籲大眾接種補強針，他也將此稱為自己在這個講台上留給大家的最後訊息。

白宮宣布展開為期六周的推廣行動，鼓勵民眾在長假前接種疫苗或補強針，拜登政府將投入3億5000萬元到社區健康中心，以及1億2500萬元給服務高齡者及身心障礙者的組織。

在感恩節和耶誕假期來臨之前，白宮安排佛奇和白宮新冠事務協調官賈哈(Ashish Jha)參加例行簡報會，這也是佛奇退休前最後一次簡報。

被問到想被以何種形象被人們記得，佛奇表示，他的功過任人臧否，希望人們記得的是：「這40多年來的每一天，我都是全心付出，沒有保留。」

佛奇表示，他沒想過新冠疫情 會持續三年，且奪走100萬名美國人性命，新冠病毒令人不安的是病毒株的持續演變。

佛奇說，新冠疫情大流行是職涯中非常重要的一部分，因為要對抗流行病還包括打擊錯假訊息，他也提到，為了對抗新冠疫情，他曾糾正過去自己做出的一系列建議。

佛奇在對抗疫情的過程中，與時任總統川普公開互槓，他曾說，「我不得不反駁一位美國總統，這非易事，但我做到了」。

共和黨試圖將對抗疫情不力歸咎於佛奇，並規畫在奪下眾院多數後，針對佛奇展開調查。

佛奇表示，他在國會作證次數已不下百次，他會全力配合國會的任何聽證會，也會捍衛、解釋和支持自己的作為，沒什麼好隱瞞的。