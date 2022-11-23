感恩節運輸潮開始 旅客「假期自主 」改成早去晚歸

今年感恩節民眾出遊熱潮回歸，而且許多人選擇「早去晚歸」，提早開始、延後結束自己的假期。圖為旅客22日在芝加哥歐海爾國際機場搭機。(Getty Images)

即便經歷兩年新冠疫情 肆虐及今年通貨膨脹影響，今年感恩節的出遊熱潮仍然回歸；不過與過去旅客「晚去早歸」的旅行模式不同，由於工作型態改變，許多人在疫情後都改為遠距上班，時間掌控愈發自主，因此愈來愈多人選擇「早去晚歸」，提早開始、延後結束自己的假期。

聯邦航空總署(FAA)指出，往年感恩節假期的出行高峰落在節前的周二、周三及節後的周日，不過今年受多數旅客改變旅遊型態影響，旅行人數高峰落在22日，當天約有4萬8000次定期航班起飛。

在北卡羅來納州 從事金融業的44歲民眾威廉姆斯(Chris Williams)今年感恩節偕同妻小一同赴喬治亞州亞特蘭大與親戚過感恩節；他說：「當然，現在搭飛機壓力很大又很燒錢，但這幾年下來都沒辦法和家人一同度過感恩節，好不容易現在旅行已夠安全了，終於可以再次和家人一起過節。」

美洲航空公司公會(Airlines for America)資深副主席莎倫‧品克頓(Sharon Pinkerton)則指出，由於工作時間更加彈性，旅客比較不會擠在同一時間出行，這對航空公司而言壓力也比較小；她說：「人們在不同的日子出門，不是全部都擠在節前的那個星期三，而是分散在一周之內，這有助於確保更順暢的營運。」