感恩節聚餐潮 專家憂心：恐引爆「3疫大流行」

今年感恩節，由於人們大量聚焦、流動，公衛專家擔憂可能導致新冠病毒、呼吸道合胞病毒和流感病毒「三疫大流行」。圖為拉斯維加斯一名護士給坐在車內的女士打疫苗。(Getty Images)

過去兩年來，感恩節都有不速之客，先是新冠肺炎 ，現在則有新冠病毒、呼吸道合胞病毒(respiratory syncytial virus, RSV)和流感 病毒共舞的「三疫大流行」(tripledemic)，讓專家憂心節後出現公衛危機。

RSV今年初開始流行，感染對病毒缺乏抵抗力的嬰幼兒；RSV過去兩年較罕見，部分歸因於新冠肺炎防疫措施。

RSV疫情讓小兒科急診和重症病房人滿為患，部分家長被迫在急診室等待至少八小時，病童才得以接受診療。

兒童醫院協會(CHA)主席艾米‧奈特(Amy Knight)說，「全美每間兒童醫院的重症病房都超載，這對家長而言非常、非常恐怖」。

與此同時，嚴重的流感季提前報到，今年主要是H3N2病毒株，影響長者及幼童。

范德堡大學醫學中心傳染疾病專家夏夫納(William Schaffner)說：「我們面臨三種病毒攻擊，分別是新冠病毒、呼吸道合胞病毒和流感病毒，全部同時，我們稱之為三疫大流行；流感侵襲東南部，並朝西南部、東岸及西部擴散。」

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，各地醫院診治流感的人數創下十年來新高紀錄。

CDC國內流感監控小組病毒學者琳妮特‧布拉梅(Lynnette Brammer)說：「流感病毒活躍，好在今年的疫苗 與現在流行的病毒相符，該打疫苗了。」

在眾人迎接感恩節之際，夏夫納提醒：「假期慶祝、旅遊和近距離接觸成為病毒加速器，我們長時間與他人相處、歡笑和呼吸，這是呼吸道病毒擴散的絕佳環境。」

傳染病學者表示，許多人已透過接種疫苗或染疫獲得新冠病毒抗體，今年年末假期的新冠肺炎感染不會掀起另一波疫情導致住院和死亡人數大幅增加。

白宮新冠肺炎防疫官員加哈(Ashish Jha)說：「考量我們的防疫成果，希望不會出現上個冬季發生的情況，但地球才握有最終決定權；我們現在處於全新領域，三種病毒都以高濃度的方式存在和擴散。」