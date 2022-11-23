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打造「SBF領地」？FTX近2年狂買巴哈馬19處房產 價值逾億

記者胡玉立／綜合報導
FTX創辦人班克曼-佛瑞德的父母和FTX高級主管，過去兩年在巴哈馬至少買了19處房產，價值近1億2100萬元。(路透)
FTX創辦人班克曼-佛瑞德的父母和FTX高級主管，過去兩年在巴哈馬至少買了19處房產，價值近1億2100萬元。(路透)

官方財產紀錄顯示，已聲請破產的加密貨幣平台FTX、FTX創辦人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried，SBF) 的父母和FTX高級主管，過去兩年在巴哈馬至少買了19處房產，價值近1億2100萬元。FTX律師22日還表示，FTX的一個部門在巴哈馬群島花了3億元為其資深員工購買房屋和度假用地；那裡的FTX是當作班克曼-佛瑞德的「個人領地」在營運。

FTX及其員工去年9月在巴哈馬群島設立總部並購買房地產；這些房產紀錄揭露了他們置產的規模及部分房產預期用途。

路透報導，官方文件登記FTX購買的房產，大部分是豪華海濱住宅，其中包括位於巴哈馬奧爾巴尼(Albany)昂貴度假社區的七套公寓，價值近7200萬元。契約顯示，這些房產由FTX一個部門買來作為「公司關鍵要員的住所」。

另一處位在Old Fort Bay有海灘通道的住宅文件上，有班克曼-佛瑞德的父母—史丹福大學法學教授喬瑟夫‧班克曼(Joseph Bankman)和芭芭拉‧佛瑞德(Barbara Fried) 簽名；其中一份文件日期是6月15日，物業用途是「度假屋」。該封閉型社區所在地，1700年代是為防範海盜而建造的英國殖民堡壘。

班克曼的發言人表示，在FTX破產程序開始前，班克曼夫婦就一直試圖將該財產契約歸還給FTX，正在等待進一步指示。

班克曼-佛瑞德曾告訴路透，他和其他九位同事住在巴哈馬一處房子裡；FTX在島上提供免費餐點和「類似優步」的公司內部服務。

FTX是全球最大的加密貨幣交易所之一，它的倒閉已導致約100萬名債權人面臨總計數十億元損失。路透報導，班克曼-佛瑞德秘密動用了100億元客戶資金來支撐他的交易業務，其中至少10億元存款已消失。

11月稍早向德拉華州破產法院提交的美國法院文件中，FTX新任執行長雷伊(John Ray)表示，他了解FTX集團的公司資金被用於「為員工和顧問購買房屋和其他個人物品」。

FTX子公司FTX Property Holdings Ltd在2021年和2022年買了15處價值近1億元房產；其中最昂貴的是一套在奧爾巴尼價值3000萬元的頂層公寓，房產紀錄日期為3月17日，顯示作為「關鍵要員住所」。FTX Property的兩個房地產被標記為商業用途；分別是855萬元的FTX總部房屋群及一片耗資450萬元、位於海岸線上的4.95英畝土地。

FTX總部現在無人居住，家具靠在一些窗戶上，標誌已被刪除，土地閒置。保安表示，員工11月稍早離開後沒有返回總部。

FTX創辦人班克曼-佛瑞德(圖)的父母和FTX高級主管，過去兩年在巴哈馬至少買了...
FTX創辦人班克曼-佛瑞德(圖)的父母和FTX高級主管，過去兩年在巴哈馬至少買了19處房產，價值近1億2100萬元。(路透)
FTX創辦人班克曼-佛瑞德的父母和FTX高級主管，過去兩年在巴哈馬至少買了19處...
FTX創辦人班克曼-佛瑞德的父母和FTX高級主管，過去兩年在巴哈馬至少買了19處房產，價值近1億2100萬元。(路透) FINTECH-CRYPTO/FTX-PROPERTY:View of the entrance to the Albany, a gated community, in Bahamas View of the entrance to the Albany, a gated community and one of the world’s most exclusive oceanfront resorts in the world, in New Providence, Bahamas, November 18, 2022. REUTERS/Koh Gui Qing

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