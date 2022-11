打造「SBF領地」？FTX近2年狂買巴哈馬19處房產 價值逾億

FTX創辦人班克曼-佛瑞德的父母和FTX高級主管,過去兩年在巴哈馬至少買了19處房產,價值近1億2100萬元。(路透)

官方財產紀錄顯示,已聲請破產 的加密貨幣 平台FTX、FTX創辦人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried,SBF) 的父母和FTX高級主管,過去兩年在巴哈馬至少買了19處房產,價值近1億2100萬元。FTX律師22日還表示,FTX的一個部門在巴哈馬群島花了3億元為其資深員工購買房屋和度假用地;那裡的FTX是當作班克曼-佛瑞德的「個人領地」在營運。

FTX及其員工去年9月在巴哈馬群島設立總部並購買房地產 ;這些房產紀錄揭露了他們置產的規模及部分房產預期用途。

路透報導,官方文件登記FTX購買的房產,大部分是豪華海濱住宅,其中包括位於巴哈馬奧爾巴尼(Albany)昂貴度假社區的七套公寓,價值近7200萬元。契約顯示,這些房產由FTX一個部門買來作為「公司關鍵要員的住所」。

另一處位在Old Fort Bay有海灘通道的住宅文件上,有班克曼-佛瑞德的父母—史丹福大學法學教授喬瑟夫‧班克曼(Joseph Bankman)和芭芭拉‧佛瑞德(Barbara Fried) 簽名;其中一份文件日期是6月15日,物業用途是「度假屋」。該封閉型社區所在地,1700年代是為防範海盜而建造的英國殖民堡壘。

班克曼的發言人表示,在FTX破產程序開始前,班克曼夫婦就一直試圖將該財產契約歸還給FTX,正在等待進一步指示。

班克曼-佛瑞德曾告訴路透,他和其他九位同事住在巴哈馬一處房子裡;FTX在島上提供免費餐點和「類似優步」的公司內部服務。

FTX是全球最大的加密貨幣交易所之一,它的倒閉已導致約100萬名債權人面臨總計數十億元損失。路透報導,班克曼-佛瑞德秘密動用了100億元客戶資金來支撐他的交易業務,其中至少10億元存款已消失。

11月稍早向德拉華州破產法院提交的美國法院文件中,FTX新任執行長雷伊(John Ray)表示,他了解FTX集團的公司資金被用於「為員工和顧問購買房屋和其他個人物品」。

FTX子公司FTX Property Holdings Ltd在2021年和2022年買了15處價值近1億元房產;其中最昂貴的是一套在奧爾巴尼價值3000萬元的頂層公寓,房產紀錄日期為3月17日,顯示作為「關鍵要員住所」。FTX Property的兩個房地產被標記為商業用途;分別是855萬元的FTX總部房屋群及一片耗資450萬元、位於海岸線上的4.95英畝土地。