FTX大量資產遭竊 律師：掌握「沒經驗、不老到」的嫌犯

FTX加密貨幣交易平台聲請破產保護案22日舉行首場法庭聽證，管理階層被指存在愧對公司的「重大失職」。(路透)

FTX加密貨幣 交易平台聲請破產 保護案22日舉行首場法庭聽證，公司律師在法庭上說，大量公司資產被竊光或失蹤，新管理團隊已掌握「沒經驗、不老到」的一批嫌疑人，在客戶擠兌時未替公司保住命脈，甚至加入破壞公司的行列。

律師布若姆禮(James Bromley)在德拉瓦州威明頓市破產法院首度代表新團隊出庭時表示，在公司危急時刻，這批人中，「部分或全部」表現很不及格。

他說，導致公司危機的主要原因是，共同創辦人班克曼-佛瑞德領導的管理階層，存在愧對公司的「重大失職」。「FTX是全球性的國際機構，卻被班克曼-佛瑞德當作私人地盤來經營」。

華爾街日報報導，FTX加密貨幣交易平台從一開始就出現企業個體紊亂、客戶資產糾纏不清，班克曼-佛瑞德本人也有問題。

布若姆禮說，新經營團隊及顧問群，針對公司的會計、稽核、現金管理、人事、風險管理及資料管理系統，已著手實施「符合市場標準的管控」。

他說，FTX垮台是「美國及全球企業史上最突然也最艱困」的企業倒閉案例之一。

他指出，FTX宣布破產當天、聲請破產之後，就連續受到網路攻擊，到今天仍持續受到攻擊。公司不斷和司法部以及聯邦檢察署紐約辦事處的網路犯罪部門聯繫，後者已針對此事，展開刑事調查。

公司在新執行長約翰芮伊(John J. Ray III )領導下，已著手保住客戶存款等資產，並委請曾在證券 交易委員會和法務部任職的網路安全專家調查，希望追回被盜領走的資產。

加密貨幣交易所的客戶，存款和投資都不享有「存款保障」，不像合法銀行和證券仲介商萬一倒閉，可以多少取回存款。

FTX等加密貨幣交易平台破產後如何處理，只能訴諸法院，而法院也直到最近，才開始回答存戶權益等問題。

法官多西(John Dorsey)說，FTX提出多項處理善後的要求，包括暫不公開存款遭到凍結的客戶姓名，他將裁准這些請求。

FTX新管理團隊說，1月底之前，應可完成新的財務損益表，詳列出總資產與總債務，企業存款部門目前約有14億元現金，應不致破產。另外，芮伊將於12月分別向國會參、眾兩院報告處理情況。