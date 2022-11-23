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關注推特之亂 死侍：過去、現在和未來都是災難

編譯徐薏茹／綜合22日電
億萬富豪馬斯克入主推特後，虛假帳號氾濫，運動明星和娛樂圈名人擔心馬斯克給推特帶來的混亂與不確定性。(Getty Images)
億萬富豪馬斯克入主推特後，虛假帳號氾濫，運動明星和娛樂圈名人擔心馬斯克給推特帶來的混亂與不確定性。(Getty Images)

自從億萬富豪馬斯克入主推特(Twitter)後，推特的人事及經營策略大風吹，運動明星和娛樂圈名人也積極關注推特新主帶來的混亂與不確定性。

以「死侍」(Deadpool)一角廣受歡迎的男星萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)說：「推特過去、現在和未來一直都是一場災難。」他的說法無疑呼應許多人的看法，「但誰知道呢？我們要見機行事，我的意思是，我們會看到事情怎麼發展。」

推特於2006年問世，也提供了名人一個直接與粉絲互動的平台，不再需要透過媒體，同時提升推特在一般大眾間的人氣，目前推特在全球的用戶超過2億3000萬人。

10月底當馬斯克以440億元收購推特後，對該平台未來的疑問逐一浮現，有關詐騙帳號與錯誤訊息的議題早已存在，但最近更是氾濫。

NBA印第安納溜馬隊的哈利伯頓(Tyrese Haliburton)表示：「現在這很可怕。」他透過推特接收「大部分的新聞」，平常用推特與朋友聯繫、和球迷互動、為公司宣傳，他將現在的推特比作維基百科，「你總是得查證事實，因為不會永遠正確」。

NFL華盛頓司令隊球員小查爾斯·雷諾(Charles Leno Jr.)說：「如果想要發聲，還有其他方法。這聽起來可能很糟，因為我覺得每個人都應該有發言的機會，但在推特上卻不是這麼一回事，推特給予不應該說話的無發言權人士發聲。」

數位行銷公司Girlilla Marketing的創辦人珍妮‧史密斯指出，推特的驗證程序變動為娛樂圈用戶帶來問題，例如鄉村歌手路克(Darius Rucker)無預警失去他的藍勾勾認證標章，另外還有許多音樂人、演員和非營利組織不斷面臨假冒帳號的問題。

佩雷茲-巴巴迪洛 (Benito Perez-Barbadillo)是一名公關人員，他的客戶包括網球天王納達爾(Rafael Nadal)，他表示：「我們有經過驗證的帳戶，如果認證帳戶被拿走了，我們可能會考慮不再使用推特。」

推特 馬斯克 納達爾

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