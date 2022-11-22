拜登民調回春 71%民主黨人支持他拚連任

拜登總統在期中選舉後民調回溫。(Getty Images)

今日美國(USA Today)與市調公司益普索(Ipsos)新公布的聯合民調 顯示，在期中選舉的表現優於預期結果後，民主黨 對於拜登總統競選連任的支持度顯著提升；相信拜登能夠贏得2024年總統大選的民主黨選民躍升至71%，比8月民調的60%多出雙位數。

另方面，前總統川普在共和黨 的支持率則下跌；民調指出現在有75%共和黨人認為川普能贏得下次總統大選，但比期中選舉前的82%下降了7個百分點。

自8月後對拜登支持度增加的選民群體主要是35歲以下選民(53%上升到69%)，以及女性選民(55%上升到71%)。

對於拜登是否應該代表民主黨出戰2024年總統大選，這次民主黨陷入50%對50%的分歧；8月時，44%認為拜登應該連任，56%認為該做出改變。

54%的共和黨人認為川普應該第三次代表該黨角逐總統大位，46%認為應該改變；8月時的比數為59%對41%。

此民調數據也反映出共和黨其他可能的人選更有希望，包括佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、前副總統潘斯(Mike Pence)、前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)。

本次民調顯示，期中選舉結果使民主黨對於領導層的信心大增，而共和黨反而下降；在民主黨中，相信自家黨領導人能夠帶來勝利的占比從8月的38%增加為54%。共和黨則從49%掉到39%。

整體上，選民持續將民主黨視為比共和黨更具包容力的政黨，而且更願意讓步來完成任務，並且更擅於推動議程；共和黨則被認為更擅長經濟問題，對犯罪更嚴厲。

與8月相同，11月國人最關注的議題仍是通膨與高漲的生活成本，本次民調共51%受訪者提到，並被列為跨黨派的首要問題。

然而除了這一共識外，共和黨和民主黨注重的優先事項截然不同；共和黨將移民問題列為第二，政府預算與債務列為第三；民主黨將槍枝議題列為第二、氣候變遷為第三。