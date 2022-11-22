眾院前議長萊恩倡反川新口號：絕不能讓川普重來

國會眾院前議長萊恩喊出一個新口號，「絕不能讓川普捲土重來」，希望共和黨能與川普切割。(美聯社)

共和黨 內公然反對川普 的黨員，過去幾年來被冠上「絕不挺川」(Never Trumpers)標籤，前眾院 議長萊恩(Paul Ryan)如今則為反川力量創造一個新分類：「絕不能讓川普捲土重來」(Never-Again Trumpers)；有線電視新聞網(CNN)分析，萊恩喊出的新口號很可能為有意在2024共和黨總統初選挑戰川普的黨內要角定調。

萊恩20日接受美國廣播公司(ABC)新聞節目「本周」(This Week)訪問時說，對於川普任內許多成就感到驕傲，例如稅改、法規鬆綁、犯罪司法改革等，非常欣慰看到許多法官獲得任命進入聯邦法院以及整個司法系統，不只是最高法院而已。

萊恩接著說：「但我是一個主張『絕不能讓川普捲土重來』的人。為什麼這麼說呢？因為我想要贏，川普則害我們輸。這一點我們可以非常清楚從2018年、2020年以及現在2022年選舉看出。」

2019年離開眾院的萊恩，近來在公開發言中越來越常批評川普，也談到共和黨的未來發展。

52歲的萊恩10月底接受福斯商業新聞網(Fox Business Network)訪問時說，如今郊區選民成了美國政治裡的新興搖擺選民(swing voter)，「非常明顯的是，郊區選民並不喜歡川普，但他們喜歡共和黨員」。他說：「只要候選人名字不叫川普，我覺得都很有可能幫我們贏得白宮。」

有線電視新聞網報導分析，可能在2024年共和黨總統初選挑戰川普的黨內人士，例如佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，面對川普時極可能遵循萊恩的評論模式，高度肯定川普任內的各種政績，但同時凸顯川普政治魅力已經褪色，支持基礎甚至退到如果再次獲提名為總統候選人，將是共和黨的一大錯誤。