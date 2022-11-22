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拜登赦免2火雞「巧克力、糖片」 諷「紅潮」只剩果醬

記者張聲肇／綜合報導
拜登(右)循傳統，在感恩節前赦免兩隻火雞，圖為其中一隻火雞「巧克力」。(路透)
拜登(右)循傳統，在感恩節前赦免兩隻火雞，圖為其中一隻火雞「巧克力」。(路透)

感恩節將屆，拜登總統21日根據75年傳統，赦免兩隻火雞，勉勵美國人要感恩能夠生為「地球最偉大國家」的人民。

拜登也為民主黨的期中選舉成績心情大好，發表赦免火雞聲明的同時，不忘開政治玩笑：「選票都算出來了，也確認了，沒有人做票，沒有人作弊，本季僅有的『紅潮』將是我們家那隻德國牧羊犬『指揮官』(禮拜四節日大餐時)會不會撲到主桌上大啖鮮紅的蔓越莓醬。」

他赦免的兩隻火雞各名為「巧克力」和「糖片」，他最喜歡的冰淇淋口味(Chocolate Chip)，火雞目前各重50磅(22.68公斤)，工作人員19日從北卡州送到華府維拉德飯店特別房間，出席21日白宮南邊草坪上舉行的「宣布赦免大會」。

講到Chip(薄片)，拜登繼續開玩笑說，「我們本想把牠們取名『晶片與科學』(Chips and Science)，」慶祝國會通過晶片與科學法案，編列2800億元的預算，發展美國晶片製造業並支付其他科研經費。

拜登的兒子杭特(Hunter Biden)帶著他三歲的兒子波(Beau)到現場「祝福」祖父宣布赦免的火雞。全國火雞聯盟說，這兩隻火雞是今年7月在北卡州蒙若市(Monroe)孵出、養大；該聯盟贊助杜魯門總統1947年開創的這項傳統。

感恩節過完，很快就到聖誕節，白宮的聖誕樹也於21日送抵，讓拜等家人及總統府員工開始布置；18呎(5.5公尺)的聖誕樹是第一夫人吉兒家鄉賓州農場栽植的。

拜登夫婦21日到北卡羅來納州陸戰隊基地和官兵共度感恩節晚餐會，22日離開白宮，到麻州南塔吉特島過家庭感恩節，這是他家族的傳統。

在赦免火雞記者會上，拜登也展現嚴肅的一面，要美國人努力接種新冠疫苗，提高假期的安全，也鼓勵國人思考一下，「感恩我們現有的一切。」「這是地球最偉大國家很特別的時刻，所以，我們大家都要懷抱著感恩的心。」

被他赦免的巧克力和糖片將被送到北卡州安度餘生。

拜登 北卡羅來納州 白宮

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