民調：德桑提斯28% 川普46% 黨內支持率差距縮小

有意角逐2024白宮大位的佛州州長德桑提斯民調上漲。(Getty Images)

佛羅里達州長德桑提斯 (Ron DeSantis)的支持率與前總統川普 的差距日益縮小，「國會山莊報」21日公布哈佛美國政治研究中心和哈里斯公司(Harvard CAPS/Harris)的最新調查顯示，如果德桑提斯2024年競選總統，他在黨內初選的支持率升高11個百分點至28%，川普雖然仍以兩位數領先，但降低九個百分點至46%。

哈佛和哈里斯調查主任潘恩(Mark Penn)說：「德桑提斯的聲望逐步升高，削弱了川普的領先優勢。如果兩人2024年都參選，初選競爭將很激烈，川普可能會輸。」

川普上周宣布2024年競選總統，但越來越多的共和黨 人質疑他在黨內的影響力，以及他是不是代表共和黨出征的合適人選，因為共和黨在期中選舉的結果不如預期，川普背書的多位候選人敗給對手。

10月以來，民眾對川普好感度下降5個百分點，44%的選民對他抱有好感，持負面印象的是占49%。

而德桑提斯在期中選舉是以大幅優勢連任成功，似乎表明他在全國共和黨人中也受歡迎。哈佛和哈里斯的調查表明，如果初選沒有川普參加，德桑提斯的支持率為46%，高於上月的40%。

川普最近民調下滑，不過仍舊在共和黨內領先群雄。(美聯社)

15%的選民認為，德桑提斯是期中選舉的最大贏家，20%的人認為川普是最大輸家；但在民調中，川普2024年大選的表現仍優於德桑提斯，川普與拜登對決是以44%比42%領先，川普與賀錦麗對決是47%比40%；而德桑提斯與拜登對決是43%持平，與賀錦麗是42%比39%，只領先3個百分點。

距大選還有兩年，德桑提斯尚未最後決定是否參選總統，但他和川普的關係明顯趨於緊張，川普本月初稱德桑提斯只是個普通州長，而且認為他2018年當上佛州州長是自己的功勞，認為德桑提斯不願說明2024年是否競選是不忠誠。

但德桑提斯不理會川普的評論，認為自己和共和黨人在佛州的勝利為全國樹起榜樣，展現出擺脫困境的出路。

調查是11月16至17日訪問2212個登記選民的結果。