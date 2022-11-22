我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

民調：德桑提斯28% 川普46% 黨內支持率差距縮小

編譯孫梁／綜合21日電
有意角逐2024白宮大位的佛州州長德桑提斯民調上漲。(Getty Images)
有意角逐2024白宮大位的佛州州長德桑提斯民調上漲。(Getty Images)

佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)的支持率與前總統川普的差距日益縮小，「國會山莊報」21日公布哈佛美國政治研究中心和哈里斯公司(Harvard CAPS/Harris)的最新調查顯示，如果德桑提斯2024年競選總統，他在黨內初選的支持率升高11個百分點至28%，川普雖然仍以兩位數領先，但降低九個百分點至46%。

哈佛和哈里斯調查主任潘恩(Mark Penn)說：「德桑提斯的聲望逐步升高，削弱了川普的領先優勢。如果兩人2024年都參選，初選競爭將很激烈，川普可能會輸。」

川普上周宣布2024年競選總統，但越來越多的共和黨人質疑他在黨內的影響力，以及他是不是代表共和黨出征的合適人選，因為共和黨在期中選舉的結果不如預期，川普背書的多位候選人敗給對手。

10月以來，民眾對川普好感度下降5個百分點，44%的選民對他抱有好感，持負面印象的是占49%。

而德桑提斯在期中選舉是以大幅優勢連任成功，似乎表明他在全國共和黨人中也受歡迎。哈佛和哈里斯的調查表明，如果初選沒有川普參加，德桑提斯的支持率為46%，高於上月的40%。

川普最近民調下滑，不過仍舊在共和黨內領先群雄。(美聯社)
川普最近民調下滑，不過仍舊在共和黨內領先群雄。(美聯社)

15%的選民認為，德桑提斯是期中選舉的最大贏家，20%的人認為川普是最大輸家；但在民調中，川普2024年大選的表現仍優於德桑提斯，川普與拜登對決是以44%比42%領先，川普與賀錦麗對決是47%比40%；而德桑提斯與拜登對決是43%持平，與賀錦麗是42%比39%，只領先3個百分點。

距大選還有兩年，德桑提斯尚未最後決定是否參選總統，但他和川普的關係明顯趨於緊張，川普本月初稱德桑提斯只是個普通州長，而且認為他2018年當上佛州州長是自己的功勞，認為德桑提斯不願說明2024年是否競選是不忠誠。

但德桑提斯不理會川普的評論，認為自己和共和黨人在佛州的勝利為全國樹起榜樣，展現出擺脫困境的出路。

調查是11月16至17日訪問2212個登記選民的結果。

川普 德桑提斯 共和黨

上一則

有可能破紀錄 領養冷凍30年胚胎 俄勒岡夫婦喜迎龍鳳胎

下一則

感恩節前後風雪來襲 全美5500萬人恐「難出行」

熱門新聞

中國國家主席習近平今天當面指責加拿大總理杜魯多，說他不該洩漏兩人在20國集團（G20）高峰會場邊閉門會談中談話的內容，罕見公開展露惱怒表情。（推特照片）

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

2022-11-16 12:10
習近平（左）14日與拜登的峰會備受矚目。（路透）

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

2022-11-19 08:17
亞太經合會領袖會議東道主泰國總理帕拉育(右二)夫婦17日晚在歡迎招待會與中國國家主席習近平(左二)夫婦合影。美聯社

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

2022-11-18 15:02
拜習兩人發表開場白後，一名美國女記者試圖詢問人權問題，遭到一名中國代表團成員猛拉及猛推。(美聯社)

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

2022-11-14 14:22
前總統川普的小女兒蒂芬妮(左三)12日在佛州海湖莊園舉辦婚禮，圖為川普與五子女合影。(取自推特VoteAPL)

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

2022-11-14 11:45
中國國家主席習近平（右）被拍到在對加拿大總理杜魯多（左）抱怨。（路透）

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

2022-11-17 11:14

超人氣

更多 >
汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」
賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物
紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」
大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴

大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴
遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說

遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說