鮑伯狄倫「親筆簽名」竟是印的 599元限量新書可退款

書商賽門與舒斯特(Simon & Schuster)出版的鮑伯狄倫(Bob Dylan)新書「現代音樂的哲學」(The Philosophy of Modern Song，暫譯)，限量900本的「親筆簽名」版本遭發現並非親簽，出版商同意退款。（美聯社）

書商賽門與舒斯特(Simon & Schuster)出版的鮑伯狄倫(Bob Dylan)新書「現代音樂的哲學」(The Philosophy of Modern Song，暫譯)，售價599元、限量900本的「親筆簽名」版本遭到書迷及樂迷發現並非親簽，而是由機器打印出來，讓出版商同意主動退款，且不必歸還手中的新書。

綜藝雜誌(Variety)報導，這批「親筆簽名」的新書於本月18日陸續郵寄到買家手中，書迷及樂迷們很快就開始比對大家的簽名，結果經過比對之後，目前已知有17個不同的簽名版本，很明顯是使用稱為「自動筆」(Autopen)的模仿簽名裝置打印上去的。

賽門與舒斯特起初拒絕承認此事，在18日的聲明上說：「我們全然理解大家可能會有的擔憂，但是每一本限量簽名版本的『現代音樂的哲學』都是鮑伯狄倫親筆簽名的，就如同書中所附上，由賽門與舒斯特認證其簽名為真實的信函。」

該信函中寫道：「您手中的書是美國僅有900本的親筆簽名版本，獨一無二」，「謹以此信證明您手上這本書為鮑伯狄倫親手簽名的」；該信還附上賽門與舒斯特總裁卡普(Jonathan Karp)的簽名。

但是隨著質疑的聲浪愈來愈大，賽門與舒斯特17日透過推特 、電子郵件等管道向書迷及樂迷承認錯誤：「我們很抱歉，經確認後發現，鮑伯狄倫簽名的限量版本係由自動筆打印生成」；該出版商說，他們將主動退款給購買者，而且不必將手中的書歸還。

賽門與舒斯特是全國五大出版社之一，而且自動筆打印出來的簽名易於辨認，讓外界甚難想像該出版商會故意欺騙書迷及樂迷；此外，鮑伯狄倫也幾乎沒有使用自動筆的紀錄 ，令外界難以釐清此事的箇中內幕。