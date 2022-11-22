我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

鮑伯狄倫「親筆簽名」竟是印的 599元限量新書可退款

編譯洪毅／綜合21日電
書商賽門與舒斯特(Simon & Schuster)出版的鮑伯狄倫(Bob Dylan)新書「現代音樂的哲學」(The Philosophy of Modern Song，暫譯)，限量900本的「親筆簽名」版本遭發現並非親簽，出版商同意退款。（美聯社）
書商賽門與舒斯特(Simon & Schuster)出版的鮑伯狄倫(Bob Dylan)新書「現代音樂的哲學」(The Philosophy of Modern Song，暫譯)，限量900本的「親筆簽名」版本遭發現並非親簽，出版商同意退款。（美聯社）

書商賽門與舒斯特(Simon & Schuster)出版的鮑伯狄倫(Bob Dylan)新書「現代音樂的哲學」(The Philosophy of Modern Song，暫譯)，售價599元、限量900本的「親筆簽名」版本遭到書迷及樂迷發現並非親簽，而是由機器打印出來，讓出版商同意主動退款，且不必歸還手中的新書。

綜藝雜誌(Variety)報導，這批「親筆簽名」的新書於本月18日陸續郵寄到買家手中，書迷及樂迷們很快就開始比對大家的簽名，結果經過比對之後，目前已知有17個不同的簽名版本，很明顯是使用稱為「自動筆」(Autopen)的模仿簽名裝置打印上去的。

賽門與舒斯特起初拒絕承認此事，在18日的聲明上說：「我們全然理解大家可能會有的擔憂，但是每一本限量簽名版本的『現代音樂的哲學』都是鮑伯狄倫親筆簽名的，就如同書中所附上，由賽門與舒斯特認證其簽名為真實的信函。」

該信函中寫道：「您手中的書是美國僅有900本的親筆簽名版本，獨一無二」，「謹以此信證明您手上這本書為鮑伯狄倫親手簽名的」；該信還附上賽門與舒斯特總裁卡普(Jonathan Karp)的簽名。

但是隨著質疑的聲浪愈來愈大，賽門與舒斯特17日透過推特、電子郵件等管道向書迷及樂迷承認錯誤：「我們很抱歉，經確認後發現，鮑伯狄倫簽名的限量版本係由自動筆打印生成」；該出版商說，他們將主動退款給購買者，而且不必將手中的書歸還。

賽門與舒斯特是全國五大出版社之一，而且自動筆打印出來的簽名易於辨認，讓外界甚難想像該出版商會故意欺騙書迷及樂迷；此外，鮑伯狄倫也幾乎沒有使用自動筆的紀錄 ，令外界難以釐清此事的箇中內幕。

推特

上一則

麻州休旅車衝撞蘋果專賣店 至少1死16傷

下一則

戲仿？狗玩具涉抄襲威士忌商標 最高院受理

熱門新聞

中國國家主席習近平今天當面指責加拿大總理杜魯多，說他不該洩漏兩人在20國集團（G20）高峰會場邊閉門會談中談話的內容，罕見公開展露惱怒表情。（推特照片）

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

2022-11-16 12:10
習近平（左）14日與拜登的峰會備受矚目。（路透）

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

2022-11-19 08:17
亞太經合會領袖會議東道主泰國總理帕拉育(右二)夫婦17日晚在歡迎招待會與中國國家主席習近平(左二)夫婦合影。美聯社

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

2022-11-18 15:02
拜習兩人發表開場白後，一名美國女記者試圖詢問人權問題，遭到一名中國代表團成員猛拉及猛推。(美聯社)

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

2022-11-14 14:22
前總統川普的小女兒蒂芬妮(左三)12日在佛州海湖莊園舉辦婚禮，圖為川普與五子女合影。(取自推特VoteAPL)

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

2022-11-14 11:45
中國國家主席習近平（右）被拍到在對加拿大總理杜魯多（左）抱怨。（路透）

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

2022-11-17 11:14

超人氣

更多 >
汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」
賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物
紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」
大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴

大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴
遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說

遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說