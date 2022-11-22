有可能破紀錄 領養冷凍30年胚胎 俄勒岡夫婦喜迎龍鳳胎

俄勒岡州的菲利普與瑞秋．瑞基韋夫婦，10月喜迎來自解凍近30年前冷凍胚胎的龍鳳胎。(取自fox4beaumont.com視頻)

1992年4月，菲利普·瑞基韋(Philip Ridgeway)和瑞秋·瑞基韋(Rachel Ridgeway)在2020年領養了一枚在1992年4月冷凍了的胚胎，30年後，里基偉夫婦的龍鳳胎莉迪亞(Lydia)和提莫西(Timothy)於10月30日出生；根據全國胚胎捐贈中心(National Embryo Donation Center)的資訊，孕育出他們生命的胚胎可能是有史以來冷凍最久的活產胚胎。

先前已知的紀錄保持人是2020年出生的莫莉·吉布森(Molly Gibson)，她的胚胎冷凍近27年；在她之前的紀錄則是她的姊姊艾瑪(Emma)，其胚胎冷凍了24年。

也許過去還有冷凍時間更長的紀錄；聯邦疾病防治中心 (CDC )雖然會追蹤生殖技術的成功率和數據，但並未追蹤胚胎冷凍的時長，不過先前並沒有冷凍時間更長的胚胎生出活嬰的相關證據。

住在俄勒岡州 的菲利普表示：「這難以想像，當上帝賦予莉迪亞和提莫西生命時，我才五歲，之後祂一直保護他們的生命。在某種意義上，他們是我們最大的孩子，雖然他們實際上是最小的孩子。」瑞基韋夫婦另外育有四個小孩，最小的今年12月馬上滿兩歲，其他小孩並非透過體外受精或胚胎捐贈出生。

莉迪亞和提莫西的胚胎來自一對匿名的夫婦，透過體外受精技術生成，丈夫50幾歲，結合一名34歲捐贈者的卵子生成胚胎，胚胎於1992年4月22日冷凍。丈夫已經去世。菲利普夫婦知道這位男子。

他們的胚胎在西岸的一間實驗室一直保存到2007年，接著這對匿名夫婦將胚胎捐贈給全國胚胎捐贈中心，希望交由其他人取用。

菲利普夫婦在今年2月時解凍了五個冷凍胚胎，存活了三個，兩個移到妻子瑞秋，10月誕生。

35歲電腦軟體工程師的菲利普說：「我們從未想過要多少個孩子，我們一直認為我們會擁有上帝希望給予我們的數量，而當我們聽聞胚胎領養時，我們想這是我們想要的。」

專家指出，胚胎幾乎能無限期地冷凍，胚胎的冷凍時間不應該影響孩子的健康，更重要的是捐贈女性的年齡。

莉迪亞出生時重5磅11盎司，提莫西重6磅7盎司。

瑞秋說：「他們是大小剛好的嬰兒，這真的是上帝的恩典，因為祂支持我們的每一步。」