我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

有可能破紀錄 領養冷凍30年胚胎 俄勒岡夫婦喜迎龍鳳胎

編譯徐薏茹／綜合21日電
俄勒岡州的菲利普與瑞秋．瑞基韋夫婦，10月喜迎來自解凍近30年前冷凍胚胎的龍鳳胎。(取自fox4beaumont.com視頻)
俄勒岡州的菲利普與瑞秋．瑞基韋夫婦，10月喜迎來自解凍近30年前冷凍胚胎的龍鳳胎。(取自fox4beaumont.com視頻)

1992年4月，菲利普·瑞基韋(Philip Ridgeway)和瑞秋·瑞基韋(Rachel Ridgeway)在2020年領養了一枚在1992年4月冷凍了的胚胎，30年後，里基偉夫婦的龍鳳胎莉迪亞(Lydia)和提莫西(Timothy)於10月30日出生；根據全國胚胎捐贈中心(National Embryo Donation Center)的資訊，孕育出他們生命的胚胎可能是有史以來冷凍最久的活產胚胎。

先前已知的紀錄保持人是2020年出生的莫莉·吉布森(Molly Gibson)，她的胚胎冷凍近27年；在她之前的紀錄則是她的姊姊艾瑪(Emma)，其胚胎冷凍了24年。

也許過去還有冷凍時間更長的紀錄；聯邦疾病防治中心(CDC)雖然會追蹤生殖技術的成功率和數據，但並未追蹤胚胎冷凍的時長，不過先前並沒有冷凍時間更長的胚胎生出活嬰的相關證據。

住在俄勒岡州的菲利普表示：「這難以想像，當上帝賦予莉迪亞和提莫西生命時，我才五歲，之後祂一直保護他們的生命。在某種意義上，他們是我們最大的孩子，雖然他們實際上是最小的孩子。」瑞基韋夫婦另外育有四個小孩，最小的今年12月馬上滿兩歲，其他小孩並非透過體外受精或胚胎捐贈出生。

莉迪亞和提莫西的胚胎來自一對匿名的夫婦，透過體外受精技術生成，丈夫50幾歲，結合一名34歲捐贈者的卵子生成胚胎，胚胎於1992年4月22日冷凍。丈夫已經去世。菲利普夫婦知道這位男子。

他們的胚胎在西岸的一間實驗室一直保存到2007年，接著這對匿名夫婦將胚胎捐贈給全國胚胎捐贈中心，希望交由其他人取用。

菲利普夫婦在今年2月時解凍了五個冷凍胚胎，存活了三個，兩個移到妻子瑞秋，10月誕生。

35歲電腦軟體工程師的菲利普說：「我們從未想過要多少個孩子，我們一直認為我們會擁有上帝希望給予我們的數量，而當我們聽聞胚胎領養時，我們想這是我們想要的。」

專家指出，胚胎幾乎能無限期地冷凍，胚胎的冷凍時間不應該影響孩子的健康，更重要的是捐贈女性的年齡。

莉迪亞出生時重5磅11盎司，提莫西重6磅7盎司。

瑞秋說：「他們是大小剛好的嬰兒，這真的是上帝的恩典，因為祂支持我們的每一步。」

聯邦疾病防治中心 俄勒岡州 CDC

上一則

科州同志夜店槍手或遭控10罪 去年曾持炸彈恐嚇母親

下一則

民調：德桑提斯28% 川普46% 黨內支持率差距縮小

熱門新聞

中國國家主席習近平今天當面指責加拿大總理杜魯多，說他不該洩漏兩人在20國集團（G20）高峰會場邊閉門會談中談話的內容，罕見公開展露惱怒表情。（推特照片）

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

2022-11-16 12:10
習近平（左）14日與拜登的峰會備受矚目。（路透）

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

2022-11-19 08:17
亞太經合會領袖會議東道主泰國總理帕拉育(右二)夫婦17日晚在歡迎招待會與中國國家主席習近平(左二)夫婦合影。美聯社

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

2022-11-18 15:02
拜習兩人發表開場白後，一名美國女記者試圖詢問人權問題，遭到一名中國代表團成員猛拉及猛推。(美聯社)

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

2022-11-14 14:22
前總統川普的小女兒蒂芬妮(左三)12日在佛州海湖莊園舉辦婚禮，圖為川普與五子女合影。(取自推特VoteAPL)

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

2022-11-14 11:45
中國國家主席習近平（右）被拍到在對加拿大總理杜魯多（左）抱怨。（路透）

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

2022-11-17 11:14

超人氣

更多 >
汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」
紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」
大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴

大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴
遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說

遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說
密蘇里大學研究：抗衰老維他命 恐增罹癌風險

密蘇里大學研究：抗衰老維他命 恐增罹癌風險