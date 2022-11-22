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戲仿？狗玩具涉抄襲威士忌商標 最高院受理

編譯周芳苑／綜合21日電
最高院受理酒商Jack Daniel's(右)控告玩具狗(左)抄襲商標一案，擇期開審。(美聯社)
最高院受理酒商Jack Daniel's(右)控告玩具狗(左)抄襲商標一案，擇期開審。(美聯社)

聯邦最高法院21日表示，將審理Bad Spaniels塑料狗玩具疑似抄襲威士忌製造商Jack Daniel's瓶子和標籤的糾紛。

高院應Jack Daniel's 要求同意審理這起糾紛。

被告VIP Products 公司Bad Spaniels塑料狗模仿Jack Daniel's 的瓶子和標籤，卻被視為「 戲仿」(parody)；Jack Daniel's瓶子上寫著「舊7號品牌」(Old No. 7 brand)和「田納西酸麥芽威士忌」(Tennessee Sour Mash Whiskey)，但模仿者聲稱，戲仿玩具標示的是「田納西地毯上的舊2號」(The Old No. 2 on Your Tennessee Carpet)；此外，Jack Daniel's 威士忌瓶子上寫著「以量計含40%酒精」，戲仿玩具則稱「按體積計有43%便便」而且「臭味100% 」。

舉凡康寶濃湯(Campbell Soup)、以環保意識實踐著稱的美國知名高價戶外用品公司巴塔哥尼亞(Patagonia)，乃至於李維牛仔褲公司(Levi Strauss)等多家大廠，都敦促法官受理與商標法相關的重要案件。

VIP Products玩具商律師告訴高等法院，原告酒商Jack Daniel's「開不起玩笑」，已開戰反對該玩具商戲仿酒瓶；糾紛纏身的狗玩具零售價約13至20元，包裝上有小字體聲稱「本產品與Jack Daniel's酒廠( Jack Daniel Distillery)無關」。

Jack Daniel's首席律師麗莎‧布拉特(Lisa Blatt)在提交的法庭文件中毫不掩飾公司立場說，每個人都喜歡開玩笑，但VIP公司以利潤為動機的「玩笑」讓消費者困惑，她聲稱下級法院的判決幾乎全面保護幽默商標侵權。

這起引起糾紛的狗玩具屬於VIP公司Silly Squeakers系列產品，模仿烈酒、啤酒、葡萄酒和汽水瓶；2008 年，法院曾禁止該公司出售戲仿百威啤酒(Budweiser)的ButtWiper。

Bad Spaniels塑料狗玩具戲仿糾紛2023年初高院才會進行辯論，本議期結束前可望做出裁定。

高院 利潤

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