「拜登政府太軟弱」 麥卡錫：將設對中國特別委會

共和黨眾院領袖麥卡錫表示，如當選眾院議長，將針對中國成立特別委員會。（Getty Images）

共和黨眾院 領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)20日表示，拜登政府不敢與中國對峙，立場太軟弱，而共和黨在期中選舉斬獲國會眾院多數席次，明年他若當選眾院議長，將設立對中國特別委員會。

路透(Reuters)報導，麥卡錫接受福斯新聞網(Fox News)訪問時指出，中國就行竊智慧財產方面，是頭號國家，共和黨定將阻止這種事，不容行政當局坐視不管，任由中方對美予取予求。

麥卡錫另對福斯新聞網表示，聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)17日在參院作證指出，中國政府未經授權在美國城市設立「警察 服務站」，令美方關切，而共和黨定將阻止這些在美的警察服務站。

設在歐洲的人權組織「Safeguard Defenders」9月公布報告指出，中國在全球大城包括紐約，設有數十所警察服務站；報告表示，這些警察服務站隸屬北京當局的行動，向中國僑民施壓，要他們返回中國面對刑事指控，此外還在海外執行宣傳戰，散播中共的影響力。

中國駐華府大使館承認在美有志工經營的服務站存在，但聲稱不是「警察局」；大使館官員向路透表示，這些服務站是想「協助有需要的中國公民，登上網路平台，取得新的駕駛執照，還有為辦駕照而做健康檢查」。

麥卡錫另指出，他會兌現諾言，由一些重要的眾院委員會趕走若干民主黨議員，例如情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)，另一名情報委員會的委員史沃威爾(Eric Swalwell)也得除掉，還有把眾議員歐瑪(Ilhan Omar)由外交委員會趕走。

麥卡錫正在角逐明年1月新國會開議時成為眾院議長，共和黨雖在期中選舉獲勝，麥卡錫還要取得足夠的票數支持才能正式當選。