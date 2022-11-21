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拜習會前 美艦穿台海「沒公開宣布」 專家：避免刺激中方

編譯田思怡／綜合報導
日經報導，美國勃克級驅逐艦「班福特號」5日通過台灣海峽，但未對外公布。圖為「班福特號」今年7月巡航南海。（美聯社）
日經報導，美國勃克級驅逐艦「班福特號」5日通過台灣海峽，但未對外公布。圖為「班福特號」今年7月巡航南海。（美聯社）

日本經濟新聞報導，美國總統拜登與中國國家主席習近平11月14日在峇里島舉行高峰會前，美國軍艦11月5日通過台灣海峽，但未對外公布。

美艦穿越台灣海峽，以日本橫須賀港為基地的美國第七艦隊通常會立即宣布，但這次未宣布。

報導指出，美國太平洋艦隊一名發言人19日向日經表示，美國勃克級驅逐艦「班福特號」5日通過台灣海峽，但未對外公布。這名發言人未說明未公布的原因。日經指出，可能為了避免在拜習會前刺激中方，不過，美艦在拜習會前通過台灣海峽，華府也藉此傳達反對片面改變台海現狀的訊息。

太平洋艦隊司令帕帕洛18日在一項活動上向軍事記者表示，「我們沒有緩和我們通過台灣海峽的行動」。

日經指出，美方未宣布美艦五日通過台灣海峽，顯示拜登政府試圖在台灣問題取得平衡，美方想避免另起摩擦，並在峰會上同意維持暢通溝通管道，但另方面，拜登政府對中共入侵台灣的憂慮升高。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）日本問題專家強斯東表示，「不是所有通過台海或南海自由航行的行動，美方都會公開宣布，可能有很多理由決定不宣布，這次可能因為接近拜習會」。

強斯東指出，「不論有沒有公開宣布，重點是中國和台灣都知道美艦通過，因此達到確認台灣海峽是國際水域的目的，而美國依國際法行使權利」。

哈德遜研究所亞太安全專家克羅寧指出，美方未公布，是因為當時很接近8日期中選舉。他說，「中國和台灣當局都知道，因此未公布不會影響對中國的嚇阻及對台灣的保證」。

眾院議長裴洛西8月初訪台引起中方圍台軍演後，美國在8月派了巡洋艦「安提頓號」和「錢斯勒斯維爾號」穿越台灣海峽，9月又派勃克級驅逐艦「希金斯號」通過台海。

拜登 拜習會 日本

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