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COP27沒淘汰化石燃料 控制升溫目標一度開倒車 多國失望

記者周妤靜／埃及夏姆錫克報導
COP27會場首次設立「兒童及青年館」，讓年輕人透過圖畫與信件，對氣候變遷議題表達想法與訴求。（美聯社）
COP27會場首次設立「兒童及青年館」，讓年輕人透過圖畫與信件，對氣候變遷議題表達想法與訴求。（美聯社）

第27屆聯合國氣候峰會(COP27)決議中雖然正式寫入「損失與損害」，為氣候正義立下里程碑，但未包含淘汰或削減化石燃料，讓許多國家感到失望。

全球控制升溫的目標，也一度在COP27的談判中開倒車。根據IPCC的建議，全球升溫目標應控制在攝氏1.5度內，若超過1.5度，旱災、森林大火、水災和糧食短缺的情形會更加嚴重且頻繁。

不過，部分國家在今年談判中要求將升溫目標放寬到攝氏2度，歐盟在談判中強硬表示，若取消1.5度的目標，將離席抗議。COP27最終保留控制全球升溫1.5度的防線。

COP27協議出爐後，各方雖肯定決議設立「損失與損害基金」，但仍有許多不足之處。

法國能源部長帕妮兒魯納歇表示遺憾，認為協議雖有進展，但在減少溫室氣體排放跟廢除石化燃料議題上缺乏野心。

德國外交部長貝爾伯克也形容協議結果兼具「希望和沮喪」，雖在氣候正義取得突破，但延宕已久的減排和廢除化石燃料措施被阻止。她說，世界痛失控制升溫不超過1.5度的寶貴時間。

英國首相蘇納克還發表聲明指出，歡迎這項決議，但也表示還有更多要做的事。

然而損失與損害基金如何運作？細節仍不明朗。決議未提基金何時開始運作，以及如何籌措這筆資金。決議提到要設立相關「委員會」，確定執行細節，但沒有設定具體時程表。

氣候峰會 能源部 歐盟

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