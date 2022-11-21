我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汪小菲狂罵大S全家 周渝民、藍正龍也中槍 放話「明天就去台北」

「金剛戰士」元老綠衣戰士 傑森大衛法蘭克49歲去世

COP27有突破有失望 設氣候損害基金 但未強化減碳

記者周妤靜、編譯陳曉慈、陳韋廷／綜合報導
COP27閉幕，首度設立「損失與損害基金」，圖為烏干達和菲律賓等國的抗議者在場外舉著「先拿錢出來」的標語。 (美聯社)
COP27閉幕，首度設立「損失與損害基金」，圖為烏干達和菲律賓等國的抗議者在場外舉著「先拿錢出來」的標語。 (美聯社)

第27屆聯合國氣候峰會(COP27)歷經通宵談判，埃及時間20日凌晨4時左右閉幕。近200個與會國家代表首度同意設立「損失與損害基金」，協助開發中國家因應氣候災難，為氣候正義立下里程碑。但這份「夏姆錫克實踐計畫」並未強化減碳目標，也未包含淘汰或削減化石燃料，讓環團感到失望。

成立「損失與損害基金」堪稱本屆氣候峰會最大突破。過去30多年來，開發中國家一直要求高排碳的工業化富國提供資金，協助排碳量低的開發中國家因應氣候災難。但美國和其他富國長期阻擋此一機制，擔心他們會因排放溫室氣體承擔無限制責任。

氣候損害基金能在今年取得成果，很大程度歸功於發展中國家集團和遭受氣候災難最大威脅的島國團結一致，施壓力道比過去幾年更大。然而基金實際如何運作，細節仍不明朗。決議規定明年將由24個國家成立委員會，決定基金形式、如何籌措、哪些國家和組織應出資及資金去處，但基金何時開始運作沒有設定具體時程表。

基金將協助開發中國家因應氣候變遷帶來的損失與損害，但條文中不含任何賠償或法律責任措辭。白宮氣候特使柯瑞表示，「損失與損害基金」與「氣候賠償」不同，「賠償」並不適用於當前氣候討論中。

儘管如此，開發中國家仍認為這項協議是歷史性勝利。巴基斯坦氣候部長瑞曼說，這項宣示「為全球因氣候壓力面臨生存威脅的社群提供希望」。

不過，其他氣候議題進展乏善可陳。峰會決議重申將全球升溫目標控制在攝氏1.5度內，以避免旱災、森林大火、水災和糧食短缺的情形更加嚴重且頻繁。部分國家今年在談判中要求將升溫目標放寬到攝氏2度，但歐盟強硬表示，若取消1.5度目標將離席抗議。峰會決議雖保留全球升溫低於1.5度防線，但各國必須在2030年前將燃燒化石燃料排碳量減少一半，這是一項艱難的任務。

COP27於20日清晨達成歷史性協議，同意設立一個「損失與損害」基金，與會代表非...
COP27於20日清晨達成歷史性協議，同意設立一個「損失與損害」基金，與會代表非常興奮。（美聯社）
聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會協議出爐。（記者林奐成／攝影）
聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會協議出爐。（記者林奐成／攝影）

氣候峰會 社群 減碳

上一則

「拜登政府太軟弱」 麥卡錫：將設對中國特別委會

下一則

共和黨群雄競逐2024…會不會又讓川普初選出線？

延伸閱讀

COP27閉幕 強化減碳落空

COP27閉幕 強化減碳落空
聯合國COP27氣候峰會達歷史性協議 各界反應一次看

聯合國COP27氣候峰會達歷史性協議 各界反應一次看
COP27直擊／峰會協議敗筆 未包含淘汰化石燃料

COP27直擊／峰會協議敗筆 未包含淘汰化石燃料
COP27氣候賠償成形 全球氣候議題話語權翻轉

COP27氣候賠償成形 全球氣候議題話語權翻轉

熱門新聞

中國國家主席習近平今天當面指責加拿大總理杜魯多，說他不該洩漏兩人在20國集團（G20）高峰會場邊閉門會談中談話的內容，罕見公開展露惱怒表情。（推特照片）

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

2022-11-16 12:10
期中選舉8日投票結束，但仍未落幕。民主黨已力保參院多數席位，但原本被認為失去多數黨的眾院，13日仍在計票，民主黨還有一線希望保住多數黨席位。圖為民主黨為多數的眾院正在開會。(美聯社)

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

2022-11-13 23:02
拜登總統與中國國家主席習近平14日會談，會談時間約3小時。（美聯社）

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

2022-11-14 15:28
習近平（左）14日與拜登的峰會備受矚目。（路透）

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

2022-11-19 08:17
亞太經合會領袖會議東道主泰國總理帕拉育(右二)夫婦17日晚在歡迎招待會與中國國家主席習近平(左二)夫婦合影。美聯社

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

2022-11-18 15:02
拜習兩人發表開場白後，一名美國女記者試圖詢問人權問題，遭到一名中國代表團成員猛拉及猛推。(美聯社)

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

2022-11-14 14:22

超人氣

更多 >
南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲
「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯
生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿
科羅拉多同志夜店爆大規模槍擊案 5死25傷

科羅拉多同志夜店爆大規模槍擊案 5死25傷