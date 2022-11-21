本屆氣候峰會5大要點…進展最大也退步最多

第27屆聯合國氣候峰會主席蘇克里（左三）20日發表談話宣布峰會閉幕，全場報以熱烈掌聲。（路透）

在埃及舉行的第27屆聯合國氣候峰會 (COP27)20日閉幕，英國廣播公司(BBC)整理報導，COP27的五大要點為：矢言建立「損失與損害基金」(Loss and damage fund)、減排承諾開倒車、依然堅持「地球平均溫不能上升逾攝氏1.5度」的目標、石化公司的勢力依然強大、政治依然影響峰會等。

歐美等富裕國家同意設置「損失與損害基金」，用於補償其他開發中國家與氣候變遷有關的災難而造成的損失，不單是本屆峰會、更堪稱是2015年「巴黎協議」以來的最大進展。

雖然目前除了文本之外，其他的一切都是未知數，例如資金從何而來、資助標準等付之闕如，甚至很可能遠遠不足以彌補損失，但是此舉仍是全球團結一致、重建信任的重要象徵。

但是本屆峰會的協議強度，卻可能是「巴黎協議」以來的最大退步，不承諾全球排碳量應在2025年觸頂回落，不矢言逐步汰除燃煤，甚至將促進「低碳排能源」與「可再生能源」發展並列，形同是為排碳量比煤炭低的石化燃料開綠燈。

富裕國家依然堅持地球均溫不能高於工業革命前的均溫攝氏1.5度，但是協議的減碳 文辭薄弱，排碳量全球最多、且人均排碳量已超過歐盟的中國對此漠不關心，「2027年之前，地球均溫高於1.5度的機率五成，2031年後，地球均溫永遠高於1.5度」幾乎成為必然，除非之後的氣候峰會能再有突破。

本屆峰會另一大關注點是，石化公司異常活躍，636名國家或企業代表團成員與這些企業有關；報導形容，這次的峰會彷彿是個「石化貿易博覽會」，理應旨在減碳的場合，卻有許多非洲國家推銷他們的石油 或天然氣開採項目，最終導致減少使用石化燃料的倡議沒有出現在協議文本中。

政治依然是影響峰會走向的重要一環，例如矢言阻止亞馬遜森林砍伐的魯拉當選巴西總統，成為會上出盡風頭的人物之一，也讓與會者信心昂揚；另一方面，人權問題備受關注的主辦國埃及，顯然沒有推動關鍵議題的熱情；報導指出，主辦國埃及的態度，也是導致協議不盡人意的原因之一。