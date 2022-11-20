特別檢察官查川普 司法體系難躲政治火藥庫

司法部任命特別檢察官調查前總統川普，是否導致川普最終被起訴，考驗美國的司法體系。圖為川普19日在拉斯維加斯舉行的「共和黨猶太聯盟」年度領袖會議發表視頻演講。(Getty Images)

聯邦司法部 長加蘭德(Merrick Garland)任命司法部刑事司廉政處(Public Integrity Section)前主管、資深戰爭罪行檢察官 史密斯(Jack Smith)為特別檢察官，接管兩項涉及前總統川普 的重大刑事調查。從行動乃至理論上，目的是將調查與政治分隔開來，避免予人政治迫害的口實。

當然這只是一廂情願的想法，在宣布任命後不久，川普及其團隊即已抨擊這是「政治化」且「不公平」舉動，甚至放話不會參與調查。

現實的情況是，無論這位特別檢察官的履歷及紀錄是如何獨立超然，不涉及政黨之爭，他永遠會給川普及其狂熱支持者視為不可靠之人。

一如所料，川普馬上聲稱由於他宣布了在2024年競選總統，所以受到總統拜登代理人的不公平調查，「這令人無法接受，很不公平，太政治化了」。

「紐約時報」19日指出，在國會眾院兩度彈劾川普時期，擔任民主黨顧問的馬茨(Joshua Matz)說，「在極度兩極分化的社會中，人們只會認定政治對手最惡劣的一面，因此任何政治敏感的調查，都無法完全擺脫黨派偏見的指控。」當然，對於那些思想開放的人來說，任命一名特別檢察官是發出了最明確的信號，有關調查會得到公正執行。

川普的許多支持者仍不相信調查的合法性，即使移交由史密斯負責也於事無補，反而會延緩問題的解決。對此司法部官員堅稱，轉交給史密斯不會減緩調查工作，史密斯也在聲明中說，調查的步伐不會在他的監督下減慢或停止。

過去半個世紀以來，獨立檢察官的角色是痛苦的歷史，從調查尼克森水門案、雷根伊朗門醜聞、柯林頓政府高官，乃至川普在競選活動中的「通俄案」，都無一例外。

正由於沒有一個獨立特別檢官獲得廣泛接受，要將調查與政治分隔開來就特別困難，即使檢察官本人有良好聲譽也會因為對手無情攻擊而受損，「通俄案」的特別檢察官穆勒(Robert Mueller)就是好例子。