我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭發動遠距離砲擊行動 傳俄軍60人喪命

馬來西亞大選安華、慕尤丁都稱勝利 總理難產

共和黨將掌眾院 點名42名白宮及政府官員明年作證

編譯盧炯燊／綜合18日電
共和黨控制國會眾院後，將發起對拜登總統(左)及其子杭特．拜登(右)的調查。(Getty Images)
共和黨控制國會眾院後，將發起對拜登總統(左)及其子杭特．拜登(右)的調查。(Getty Images)

共和黨在確定明年1月1日將控制國會眾院後，共和黨眾議員馬上著手發起對拜登政府的多方面問題展開調查，並確定將要求42名白宮及政府官員，在明年初到眾院作證。

眾院司法委員會19名共和黨成員18日在致白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)及其他政府高層官員的信件中說，他們需要就邊境安全、學校董事會遭威脅以及聯邦調查局(FBI)及司法部內部存在偏見等指控，向委員會作證。

這封信件由即將出任眾院司法委員會主席、俄亥俄州國會眾議員喬丹(Jim Jordan)署名。收到信件的包括柯連恩、司法部長加蘭德(Merrick Garland)、聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)、國土安全部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)、教育部長卡多納(Miguel Cardona)等人，信中說「我們期待你不受約束的合作，接受委員會安排作證」。

白宮對此暫無回應。

眾議員喬丹是共和黨保守派，也是前總統川普的堅定盟友。他18日向媒體表示，FBI及司法部的政治偏見指控，將成為委員會的主要調查重點。

一直以來，共和黨人對FBI今年8月大舉搜查川普的佛州海湖莊園、沒收機密文件的做法極為憤怒，指責拜登政府將FBI和司法部政治化、武器化，藉以打擊共和黨及川普。

他們又指責聯邦執法部門，將反對學校防疫規定的家長視為針對目標；大批無證移民越境到美國也是拜登政府造成。

此外，有望出任眾院監督暨改革委員會(House Committee on Oversight and Reform)主席的肯塔基州共和黨籍聯邦眾議員柯默(James Comer)18日揚言，調查拜登及其家族成員的商業交易，將是委員會的優先要務。

預計有關司法及監督的調查，將成為共和黨明年對拜登及其政府的一系列調查內容。調查主題清單還包括中國、新冠疫情起源以及拜登政府從阿富汗撤軍亂象等。

共和黨 拜登 眾院

上一則

「人民之聲即上帝之聲」 馬斯克宣布恢復川普推特帳號

下一則

誰能拉下馬？ 川普黨內聲勢跌 潘斯等人已成代替者

延伸閱讀

拜習會前 美「班福特號」驅逐艦曾通過台海…但未公布

拜習會前 美「班福特號」驅逐艦曾通過台海…但未公布
COP27達歷史性協議 拜登同意設氣候賠償基金

COP27達歷史性協議 拜登同意設氣候賠償基金
世界晚報／猥瑣男當街猥褻溜娃寶媽 眾人齊力制服

世界晚報／猥瑣男當街猥褻溜娃寶媽 眾人齊力制服
拜登孫女在白宮舉行婚禮 過程完全保密挨批

拜登孫女在白宮舉行婚禮 過程完全保密挨批

熱門新聞

中國國家主席習近平今天當面指責加拿大總理杜魯多，說他不該洩漏兩人在20國集團（G20）高峰會場邊閉門會談中談話的內容，罕見公開展露惱怒表情。（推特照片）

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

2022-11-16 12:10
拜登總統與中國國家主席習近平14日會談，會談時間約3小時。（美聯社）

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

2022-11-14 15:28
期中選舉8日投票結束，但仍未落幕。民主黨已力保參院多數席位，但原本被認為失去多數黨的眾院，13日仍在計票，民主黨還有一線希望保住多數黨席位。圖為民主黨為多數的眾院正在開會。(美聯社)

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

2022-11-13 23:02
民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨拿下218席 成為多數黨

2022-11-16 18:45
亞太經合會領袖會議東道主泰國總理帕拉育(右二)夫婦17日晚在歡迎招待會與中國國家主席習近平(左二)夫婦合影。美聯社

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

2022-11-18 15:02
拜習兩人發表開場白後，一名美國女記者試圖詢問人權問題，遭到一名中國代表團成員猛拉及猛推。(美聯社)

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

2022-11-14 14:22

超人氣

更多 >
美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪
拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係
母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕
開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉

開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉
有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢

有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢