共和黨將掌眾院 點名42名白宮及政府官員明年作證

共和黨控制國會眾院後，將發起對拜登總統(左)及其子杭特．拜登(右)的調查。(Getty Images)

共和黨 在確定明年1月1日將控制國會眾院 後，共和黨眾議員馬上著手發起對拜登 政府的多方面問題展開調查，並確定將要求42名白宮及政府官員，在明年初到眾院作證。

眾院司法委員會19名共和黨成員18日在致白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)及其他政府高層官員的信件中說，他們需要就邊境安全、學校董事會遭威脅以及聯邦調查局(FBI)及司法部內部存在偏見等指控，向委員會作證。

這封信件由即將出任眾院司法委員會主席、俄亥俄州國會眾議員喬丹(Jim Jordan)署名。收到信件的包括柯連恩、司法部長加蘭德(Merrick Garland)、聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)、國土安全部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)、教育部長卡多納(Miguel Cardona)等人，信中說「我們期待你不受約束的合作，接受委員會安排作證」。

白宮對此暫無回應。

眾議員喬丹是共和黨保守派，也是前總統川普的堅定盟友。他18日向媒體表示，FBI及司法部的政治偏見指控，將成為委員會的主要調查重點。

一直以來，共和黨人對FBI今年8月大舉搜查川普的佛州海湖莊園、沒收機密文件的做法極為憤怒，指責拜登政府將FBI和司法部政治化、武器化，藉以打擊共和黨及川普。

他們又指責聯邦執法部門，將反對學校防疫規定的家長視為針對目標；大批無證移民越境到美國也是拜登政府造成。

此外，有望出任眾院監督暨改革委員會(House Committee on Oversight and Reform)主席的肯塔基州共和黨籍聯邦眾議員柯默(James Comer)18日揚言，調查拜登及其家族成員的商業交易，將是委員會的優先要務。

預計有關司法及監督的調查，將成為共和黨明年對拜登及其政府的一系列調查內容。調查主題清單還包括中國、新冠疫情起源以及拜登政府從阿富汗撤軍亂象等。