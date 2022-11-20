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眾院共和黨「微弱多數」仍喊查拜登家族 黨內傳雜音

編譯柯立偉／綜合19日電
共和黨將從明年1月1日起控制國會眾院，有望出任眾院監督暨改革委員會主席的眾議員柯默(前左一)和將出任眾院司法委員會主席的眾議員喬丹(右一)揚言，調查拜登及家族成員的商業交易，將是委員會的優先要務。(歐新社)
共和黨將從明年1月1日起控制國會眾院，有望出任眾院監督暨改革委員會主席的眾議員柯默(前左一)和將出任眾院司法委員會主席的眾議員喬丹(右一)揚言，調查拜登及家族成員的商業交易，將是委員會的優先要務。(歐新社)

期中選舉結果出爐後，共和黨人在聯邦眾院取得微弱多數，隨即揚言要調查拜登總統家族疑似不當的政商關係；但也有共和黨議員表示，現階段的工作重點應該是處理通貨膨脹，不希望共和黨也像民主黨在川普執政時期一樣，不斷對總統政治追殺。

有望成為新任眾院監督暨改革委員會(House Committee on Oversight and Reform)主席的共和黨籍肯塔基州聯邦眾議員柯默(James Comer)指出，拜登之子杭特．拜登(Hunter Biden)與弟弟詹姆士．拜登(James Biden)的商業往來存在「極其重要、令人不安的問題」，有必要進行更深入的調查，且拜登本人也是調查的重點對象之一。

柯默說：「根除聯邦政府浪費、欺詐與濫權行為，是監督暨改革委員會的主要任務，因此這項調查將是未來眾院工作的重中之重。」

杭特於2014年，即拜登在歐巴馬政府任副總統時期，加入烏克蘭天然氣公司Burisma董事會，由於當時拜登正在為歐巴馬執行對烏克蘭的外交政策，杭特的行為被共和黨解讀為「存有利益衝突」；不過，共和黨人暫未提出任何證據證明杭特與烏克蘭當局的任何商業關係是否或如何影響美國政府的決策。

對於新一屆眾院將啟動對拜登的調查，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)諷刺共和黨人「心口不一」；她說：「他們說要打擊通貨膨脹，要把抗擊通膨列為最優先事項，結果取得眾院多數後沒有關注『美國的家庭』，而只把重點放在總統的家庭。」

共和黨策士杜漢姆(Mike DuHaime)也指出，選民要的不是追究拜登，而是解決通膨問題；他說：「我們在紐約、新澤西和加州這些(傳統民主黨優勢)地區贏得席位，這些選民投給共和黨不是為了查拜登，而是因為他們對通膨不安、對油價不安、對美國在烏俄戰事扮演的角色不安。」

新當選的共和黨籍紐約州聯邦眾議員勞樂(Mike Lawler)則說：「當務之急是解決通貨膨脹與生活成本的問題，我不想看到共和黨跟民主黨在川普執政時期一樣，不斷追著總統跟聯邦政府打。」

共和黨 拜登 眾院

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