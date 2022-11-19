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氣候峰會落幕 陳冲：阻止氣候危機 沒有閉幕的一天

記者許詩愷／台北報導
非洲迦納的代表18日在COP27上舉著標語牌，讉責富裕國家對氣候損害的賠償「逾期未付」。(美聯社)
非洲迦納的代表18日在COP27上舉著標語牌，讉責富裕國家對氣候損害的賠償「逾期未付」。(美聯社)

願景工程基金會董事長陳冲18日強調，聯合國氣候峰會落幕，不代表「停止討論減碳」，阻止氣候危機是長期工作「永遠沒有閉幕的一天」。

總部設於台北的願景工程基金會18日在全球企業永續論壇中規畫「前進COP27：國際趨勢與企業挑戰」專題演講，包括玉山銀行個金執行長鍾德明、工研院產科國際所長蘇孟宗、CSRone永續智庫平台總經理嚴德芬等人出席。願景工程董事長陳冲表示，願景工程及聯合報組成五人採訪團，前往埃及參加COP27，也和今周刊、TVBS合作，授權轉載報導。

立法院永續發展委員會長洪申翰在「2022 GCSF全球企業永續論壇」中指出，台灣面臨的氣候危機分兩種，一為極端氣候帶來的「災害風險」，二為各國強化碳管制後的產業「經營風險」，所以「氣候風險管理」是最優先戰略，能源公正轉型是政治命題，台灣各項法令都缺乏上位思考，如國土計畫中未考慮到再生能源需要的空間。

洪申翰說，減碳各項作為都需要錢，也是COP27談損害賠償的精神，政府應精準引導資金，資金與減碳行為間不能有斷點。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，減碳技術推陳出新，「維持學習動力」是永續發展的重要條件。

願景工程與聯合報採訪團隊也將在12月1日至2日，參加「COP27後，全球淨零趨勢解析」研討會，帶回埃及現場的所見所聞。

減碳 氣候峰會 聯合國

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