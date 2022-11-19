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美國氣候特使柯瑞確診隔離 COP27談判優勢大減

編譯徐薏茹／綜合18日電

國務院18日表示，正在埃及參與聯合國第27屆氣候峰會(COP27)的美國氣候特使柯瑞(John Kerry)確診新冠肺炎；柯瑞在COP27談判最後階段確診隔離勢將弱化他的優勢，推遲他及美國代表團其他成員親自與他方對話的機會。

國務院聲明，柯瑞出現輕微症狀，正在埃及夏姆錫克(Sharm el-Sheikh)自主隔離；上千名談判人仍聚集於當地，努力敲定氣候峰會最終協議。

COP27協商已陷入僵局數天，討論易受氣候變遷影響的國家是否應該獲得全球暖化「損失與損害」之補償金，又應該由哪一方支付。不過在18日激烈的談判下，對話不斷在推進，目前尚無法得知柯瑞確診新冠肺炎以及離開當面協商的確切時間，17日公開露面時，柯瑞的聲音沙啞。

78歲的柯瑞作為歐巴馬政府時期的國務卿，曾參與協調2015年巴黎協定(Paris Agreement)，他以緊湊的行程及喜好長時間面對面的談話聞名。

根據國務院消息，柯瑞已經完全接種新冠疫苗，包括補強針，他目前正透過電話與協商團隊及外國夥伴合作，確保COP27取得成果。

柯瑞的副手蘇‧比尼亞茲(Sue Biniaz)、塔利(Trigg Talley)都是經驗豐富的氣候談判代表，其他國的外交官認為即使柯瑞遠端工作或無法參與部分協商，談判仍大致能繼續進行。

但也有不願具名的外交官指出，柯瑞確診「無助於」談判的最終階段，柯瑞與中國氣候變化事務特使解振華的個人長期關係難以取代，而在棘手的談判過程，當面接觸有時遠比遠距更有效。

智庫「非洲電力變革」(Power Shift Africa)主任艾道(Mohamed Adow)說：「這顯然不是柯瑞感染新冠肺炎的理想時機，在最終數小時，代表聚在一起制定協議，情況可能瞬息萬變。」

柯瑞 國務院 新冠肺炎

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