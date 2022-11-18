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布林肯明年訪中國 稱將延續拜習會成果、強化溝通管道

記者張文馨／華盛頓報導
國務卿布林肯(Antony Blinken)17日在曼谷表示，將透過訪問中國強化溝通管道，跟進拜習會觸及的一系列議題，美中將在未來幾周內討論議程和具體訪問時間。(Getty Images)
國務卿布林肯(Antony Blinken)17日在曼谷表示，將透過訪問中國強化溝通管道，跟進拜習會觸及的一系列議題，美中將在未來幾周內討論議程和具體訪問時間。(Getty Images)

國務卿布林肯(Antony Blinken)17日在曼谷表示，將透過訪問中國強化溝通管道，跟進拜習會觸及的一系列議題，美中將在未來幾周內討論議程和具體訪問時間。

拜登總統與中國國家主席習近平14日在印尼峇里島舉行3個多小時的實體會談，敲定布林肯將訪問中國；國務院表示，布林肯計畫明年初訪北京，這也是2018年以來，再次有國務卿訪問中國。

布林肯表示，拜習會最重要的成果之一，就是確保開放並強化美中溝通管道，負責任管理雙邊關係，確保競爭不會演變成衝突，以及試圖探索合作領域；他的中國行就是延續此事，美中將討論具體時間，在未來幾周內討論議程。

參院外交委員會亞太小組主席馬基(Edward Markey)17日透過預錄影片在美國智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)演說表示，讚許拜習會表明保持溝通的重要性，支持拜登建立機制讓內閣官員直接與中國對口接觸，以解決所有問題，他也肯定布林肯訪問中國，並強調外交仍是美國對台灣政策以及對中國交往的核心。

馬基表示，美中並非處於新冷戰，但美國要看清中國的意圖，與盟友夥伴聯合行動，來保護美國的利益與價值觀，同時，美國必須確保不必要的挑釁，保持溝通管道暢通避免致命的誤判；他說，兩個核武大國直接軍事衝突將威脅人類生存。

馬基表示，中國想要建構其區域、經濟和軍事的霸權，在全球和區域範圍內輸出其威權主義，並弱化國際規範和機構，美國和理念相近國家必須採取行動應對。

「我不會對中國對台灣的挑釁行動保持沉默，中國的行動破壞台海的和平與穩定。」馬基說，若中國攻打台灣，首當其衝是生活在台灣的人民，因此，當制定美國政策時，必須有意識地考慮到所承擔的風險，並確保這些風險對台灣安全有實際助益。

馬基說，想改變台灣現狀的是北京政府，不是華府或台北。

馬基表示，美國國會必須聚焦「嚇阻中國以武力片面改變台灣現狀」，應該使台灣處於最有力的位置來自我防禦，應確保區域及世界的盟友和夥伴了解，美國致力於台灣的自我防禦，以及美國致力於做任何事情來避免在台灣地區發生衝突。

「我們不該做的是，使台灣面臨增加風險增加卻低回報的處境。」馬基說，應該聚焦實際的行動，例如增加美台人民聯繫的台灣學人法案，以及採取行動支持台灣自我防衛。

此外，華盛頓郵報專欄作家羅金(Josh Rogin)16日撰文表示，美中關係之惡劣，拜習會的實際接觸只是提醒大家：美中兩個超級大國未來可能面臨更多對抗。

羅金表示，習近平不願就任何有爭議的事情與外界談判，在中共20大連任領導人後，習也沒有採取任何實際行動來解決美國的擔憂，包含在台灣、新疆和貿易領域；羅金認為，華府不應聽信習近平令人懷疑的承諾，而是多聽亞洲盟友和夥伴的意見，保持溝通管道是必要的，前提是美國應清楚了解談判桌對面獨裁者的性格與意圖。

布林肯 拜習會 習近平

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